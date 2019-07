El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Rafael Simancas, pidió este lunes a los grupos parlamentarios que respondan "a la altura" mostrada por Pedro Sánchez en su discurso de investidura, "con altura de miras y generosidad".

Concluida la exposición de Sánchez, Simancas dijo en los pasillos del Congreso que los socialistas sienten "satisfacción" y "orgullo" por un discurso que consideran "con ambición de país" para construir una España "más justa, más progresista, más ecologista, más feminista y más europeísta", propio de "un gran tratadista".

Con esa base, el PSOE pide a los demás "que respondan a este discurso de altura con altura de miras y con generosidad, sin sectarismos y sin tacticismo", y faciliten la investidura y la formación de Gobierno.

El PP urge a Sánchez a formar Gobierno con la "izquierda radical"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha restado credibilidad a las llamadas de colaboración del candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, y le ha urgido a que forme gobierno con la "izquierda radical" como ya ha hecho en comunidades autónomas y ayuntamientos.

García Egea ha criticado que Sánchez se haya limitado a "sacar pecho" de políticas con las que "nada tiene que ver", durante su primera intervención en el debate de investidura que ha comenzado este lunes en el Congreso de los Diputados. "Ha hecho en dos horas lo que lleva haciendo durante todo este año: nada", ha afirmado el dirigente del PP, que ha acusado a Sánchez de dedicarse a "exhibir el fruto de lo que otros hicieron", en alusión al anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy.

En su opinión, el candidato socialista debería centrarse en el camino que ha emprendido en comunidades autónomas y ayuntamientos de pactos con "Podemos, los independentistas, las CUP y ERC". Por eso, ha incidido en que "las apelaciones al intento de colaboración con el PP no son creíbles" y le ha instado a articular una mayoría que permita encarar la legislatura, pero que "no sea incoherente con la trayectoria desarrollada en todo este tiempo". Ha expresado además su sorpresa por las propuestas "tan detalladas" de Sánchez en materia digital, sobre todo, ha dicho, porque el grupo socialista votó en contra cuando el PP las propuso en la pasada legislatura.

Ciudadanos cree que Sánchez está "fuera de la realidad"

La dirección de Ciudadanos considera que el candidato a la investidura como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha demostrado estar "fuera de la realidad" en el discurso expuesto ante el Congreso de los Diputados.

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, no quiso valorar el contenido del discurso por la "falta de credibilidad" de Sánchez y la imposibilidad de confiar en sus promesas o intenciones.

"Lo único importante" de las casi dos horas de discurso, dijo Arrimadas, es "lo que no ha querido decir" sobre lo que está negociando con "sus socios", con partidos "populistas y nacionalistas", que no ha mencionado en una intervención que es una "farsa" y en la que solo ha quedado claro que no ha mencionado la situación en Cataluña "para no molestar a sus socios".

Unidas Podemos, molesto con la misma actitud de "superioridad" de Sánchez

Unidas Podemos ha admitido su malestar tras escuchar el discurso de investidura de Pedro Sánchez porque entiende que el presidente del Gobierno en funciones sigue teniendo la misma actitud de "superioridad" que hace dos meses como si no tuviera de necesidad de negociar con la formación morada.

Las negociaciones entre el PSOE y Podemos para la investidura de Sánchez siguen estancadas y no hay por el momento previstas nuevas reuniones de los equipos negociadores, tras el último encuentro que antes del discurso han mantenido la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, y el secretario de Acción política y Gobierno de Podemos, Pablo Echenique.

Fuentes de Podemos han admitido que siguen viendo al candidato comportándose "como si tuviera mayoría absoluta", y no ocultan su pesimismo en este momento de la negociación. Antes del discurso, desde el partido de Iglesias insistían en que no hay muchos avances porque los socialistas no quieren cederles ninguno de los Ministerios que hay en la actualidad, y lo que pretenden es crear para Podemos nuevas carteras a partir de departamentos inferiores, lo que supondría menos competencias de las que reclaman.

Son más optimistas en el PSOE, porque entienden que se está "avanzando en el programa", aunque admiten que no tanto en el reparto de los cargos. La mayoría de los dirigentes socialistas consultados entienden que de aquí al jueves hay aún margen para negociar y que la investidura de Sánchez salga adelante en segunda votación, y justifican la actitud de Unidas Podemos en la necesidad de ese partido de tensar la cuerda para justificar su relato.

Fuentes socialistas aseguran además que no hay un rechazo tácito a que Unidas Podemos tenga una vicepresidencia, porque lo que no querían es que la ocupara Pablo Iglesias y eso ya no va a pasar.

En Podemos, no obstante, advierten de que no están dispuestos a aceptar una vicepresidencia que sea meramente simbólica y sin competencias. Lamentan también que uno de los ministerios que les proponga el PSOE sea el de Juventud, en lugar de una cartera más amplia con competencias claras.

ERC está "ahora más lejos del acuerdo que hace 24 horas"

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha advertido este lunes de que su grupo parlamentario está "ahora más lejos del acuerdo que hace 24 horas" tras escuchar el discurso del candidato a la investidura, Pedro Sánchez, aunque espera que "se alcance" un acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos.

"Calificamos de irresponsable y negligente el discurso", ha opinado Rufián, que ha criticado que Sánchez se haya referido "sólo" un momento y sobre el final de su intervención al "principal conflicto que tiene sobre la mesa, que es el de Cataluña".

Coalición Canaria votará no tras un discurso de Sánchez que "lo podía haber hecho Casado o Rivera"

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, anunció este lunes que ella y su compañera votarán no a la investidura de Pedro Sánchez, y se declaró medio irónicamente "impactada" por un discurso que "podía haber hecho (Pablo) Casado o (Albert) Rivera".

En declaraciones tras la intervención de Sánchez para iniciar el debate, Oramas calificó el discurso de "centrado" y "moderado", que "podría verse asumido por las fuerzas de centro derecha", aparte de una serie de propuestas sociales y feministas que dijo que son las que había aplaudido.

Interpretando que ese discurso busca la abstención del PP o de Ciudadanos, situación en la que el voto de CC no sería necesario, avanzó su voto en contra, que podría cambiar si en una eventual segunda investidura en septiembre el PSOE "firma todas las cuestiones pendientes de Canarias que durante un año ha boicoteado", y para las que ahora que los socialistas van a gobernar el archipiélago "no tiene excusa".

Para la tarde, y después de este tipo de discurso, emplazó a ver el debate entre Sánchez y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias; ella dijo haber visto "indignados" a los diputados de este grupo parlamentario a los que se había encontrado. Oramas se ha declarado siempre contraria a ese pacto.