El Congreso vuelve a debatir sobre la prisión permanente revisable tras la muerte de Gabriel Cruz

El portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha pedido este lunes no abordar reformas del Código Penal como la modificación de la prisión permanente revisable "al compás de la actualidad" y de casos como el de Gabriel Cruz, el menor desaparecido el pasado 27 de febrero en Níjar (Almería) y cuyo cuerpo fue hallado este domingo.

"La justicia es algo que requiere de tranquilidad, sosiego y firmeza", ha valorado en una entrevista radiofónica en la que ha asegurado que Ciudadanos defiende que los juzgados por delitos graves no puedan salir a la calle al poco tiempo, pero ha pedido esperar a conocer el fallo del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de la pena. Sobre el caso del pequeño Gabriel en concreto, ha lamentado que "la locura y el odio de una persona" haya acabado presuntamente con la vida del niño, y ha pedido un castigo para quien sea el autor del crimen.

El PNV pide no legislar "en caliente"

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha reclamado que no se "legisle en caliente" y ha advertido de que la prisión permanente revisable "no evita que se cometan determinados delitos".

En declaraciones a una radio, el representante jeltzale ha sido cuestionado por la proposición de ley del PNV que reclama la derogación de la prisión permanente revisable. Tras considerar que "hay argumentos para defenderlo", ha advertido de que se trata de una cuestión que "no se puede mover al albur de circunstancias que puedan ocurrir y más populista pueda ser".

Esteban se ha referido a la aparición este domingo del cadáver del niño Gabriel Cruz, de ocho años, desaparecido en Almería hace 12 días, y ha sostenido la prisión permanente revisable "ya está en vigor y no ha evitado, desgraciadamente, la muerte de este niño".

"Si creemos que con penas de este tipo se va a evitar que se cometan determinados delitos ya vemos que no es así. ¿Se busca justicia o venganza? En el caso de la legislación hay que intentar abstraerse de la venganza y buscar justicia", ha valorado, para añadir que el actual sistema penal ya contempla 40 años de prisión que pueden ser "perfectamente efectivos".

En este sentido, ha recordado que la Constitución habla en su articulado de "reinserción social" y ha advertido de que siempre ha habido un consenso para que "no hubiera cadena perpetua" en el Estado español. "Fue un logro prohibir la pena de muerte a través de la Constitución. Ahora me da que lo que se busca es la defensa ante el miedo. Estos sucesos han pasado siempre, pero ahora la mayor fuerza expansiva de los medios de comunicación redobla el eco y la gente intenta defenderse así. Legislar en caliente como hizo el PP no fue buena idea y hacerlo ahora tampoco lo sería", ha considerado.

Asimismo, Esteban ha recordado que lo que se va a discutir esta semana en el Congreso de los Diputados no es la derogación de la prisión permanente revisable sino una ampliación de los supuestos de aplicación mediante dos enmiendas a la totalidad planteadas por PP y Ciudadanos. "Es un reforzamiento de lo que es ya la prisión permanente revisable. No sé qué hará el PSOE y el resto de la izquierda", ha finalizado.

El PSOE mantiene su posición sobre la prisión permanente revisable

El PSOE mantiene inamovible su oposición a la prisión permanente revisable al considerar que esta medida no cumple con la finalidad que debe perseguir una pena de cárcel, la reinserción social, ha explicado este lunes la 'número dos' de la formación, Adriana Lastra.

En rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz, Lastra ha dedicado sus primeras palabras a enviar el "más sentido pésame" y un mensaje de "apoyo, calor y cariño" a los padres de Gabriel Cruz, el niño de 8 años desaparecido en Níjar (Almería) y cuyo cadáver fue encontrado este domingo en el maletero de un vehículo conducido por la novia del padre del menor.

Tras reconocer el trabajo desplegado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a cargo de la investigación del caso, Lastra ha elogiado la "lección de vida" que la madre de Gabriel, Patricia Fernández, ha dado en los medios de comunicación, donde ha pedido que el trágico suceso "no acabe en rabia" y "que no se hable" de la mujer detenida, porque "no se merece que se le dé cobertura".

A cuatro días de que el Congreso de los Diputados debata sobre sendas propuestas de PP y Ciudadanos -una para ampliar los crímenes penados con prisión permanente revisable y otra para endurecer el Código Penal-, Lastra ha confirmado que los socialistas votarán "en contra" de las dos iniciativas, presentadas como enmiendas a la totalidad de una proposición de ley del PNV para derogar la prisión permanente revisable.

"Eso nos devuelve a la casilla de salida porque la prisión permanente revisable es una realidad hoy", ha señalado Lastra, que ha recordado que el TC tiene pendiente pronunciarse sobre el recurso presentado en 2015 por la oposición a esta medida, al considerarla inconstitucional. Los socialistas, ha añadido, se mantienen a la espera de que el Alto Tribunal les dé la razón.

Pero si no lo hace, el PSOE no tiene intención de abrir un proceso de reflexión sobre su postura favorable a derogar la prisión permanente revisable, pues esta posición se fundamenta en "profundos valores democráticos".

Podemos se reafirma en su rechazo a la prisión permanente revisable

La dirigente y portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha reafirmado este lunes el rechazo de su grupo a la prisión permanente revisable, cuya derogación se debate esta semana en la Cámara Baja, al considerar que no es una "solución eficaz". Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios antes de participar en la reunión del equipo de Podemos 'Rumbo 2020' para tratar la "revolución feminista", al ser preguntada por esta reforma que el Gobierno hizo en 2015 y que los familiares de víctimas de asesinatos como el de Diana Quer o la niña Mari Luz piden mantener.

A estos casos se suma el de la muerte del niño Gabriel de Níjar (Almería), cuyo cadáver fue encontrado este domingo en el maletero del coche de la pareja de su padre. De confirmarse el asesinato, este encajaría dentro de los supuestos penables con la prisión permanente revisable, al tratarse de una víctima menor de 16 años. "Todos compartimos el dolor de estas familias. Lo que nos toca a las personas que nos dedicamos a la política institucional es ser capaces de transformar ese dolor en soluciones eficaces. La prisión permanente revisable no lo es y así lo dicen los expertos que coinciden de forma unánime en eso", ha explicado Montero.

El PP asegura que es una medida "que ha funcionado"

El diputado del Partido Popular Pablo Casado considera la prisión permanente revisable, una medida que "planteaba que se limitara los beneficios penitenciarios y la no reinserción de criminales muy graves" ha funcionado y cree que es una medida "muy importante en los crímenes espeluznantes en los que se asesinan a niños y se ocultan cadáveres".

Casado ha subrayado además en rueda de prensa que no entiende por qué hay partidos que quieren derogar esta medida cuando "según las encuestas el 80% de la sociedad española está de acuerdo".