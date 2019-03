El PSOE impide que el Congreso cierre filas con el Gobierno ante el referéndum del 1-O

El Congreso ha rechazado una proposición de Ciudadanos que buscaba cerrar filas en torno al Gobierno y al poder judicial ante el 1-O en Cataluña con los votos en contra del PSOE, Unidos Podemos y de todas las fuerzas nacionalistas e independentistas.

Finalmente, no ha sido posible el acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE para sacar adelante una enmienda transaccional a texto inicial después de la negativa de líder del partido naranja, Albert Rivera, a aceptar el punto que apostaba por buscar una salida "pactada y legal" al problema secesionista en Cataluña.

Un punto que el PSOE ha insistido en mantener, ha explicado la diputada Meritxell Batet al entender que es "imprescindible abrir soluciones políticas y crear escenarios de diálogo" para evitar que el 2 de octubre se mantenga la misma situación" de "grave crisis territorial".

Ciudadanos ha planteado una transaccional que, a cambio, planteaba un diálogo para una reforma constitucional, pero finalmente no se ha llegado a un acuerdo. "El PSOE no ha querido retirar el pacto con los nacionalistas y no la podemos aceptar", ha dicho Rivera. La iniciativa ha recabado el único apoyo del PP, pero Unidos Podemos, el PNV, ERC y el PDeCAT la han rechazado de plano con severas críticas hacia Ciudadanos.