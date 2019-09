El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha informado que su formación había acordado con Ciudadanos Euskadi un "decálogo de prioridades compartidas" para presentarse a las próximas elecciones bajo la marca 'Vascos Suman', y que la "falta de voluntad política" de Albert Rivera ha impedido este intento de coalición, que ha acabado con la destitución del secretario de Organización del partido naranja en el País Vasco. No obstante, cree que "todavía hay tiempo de recapacitar" hasta el lunes porque sería un "profundo error desoír" lo que "una parte significativa de los integrantes de Ciudadanos sienten en el País Vasco".

"Ellos viven aquí, conocen la realidad, ven lo que está pasando y entienden que, de la misma manera que se ha hecho en Navarra, en el País Vasco hay que unirse y sumar", ha indicado Alfonso Alonso. En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Parlamento Vasco, ha confirmado que su partido ha mantenido, "a lo largo de las últimas semanas", conversaciones con Ciudadanos Euskadi para "explorar" la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el objetivo de presentar una candidatura conjunta en el País Vasco de cara a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. Según ha explicado, su interlocutor "principal" ha sido el secretario de Organización de Ciudadanos en Euskadi, Javier Gómez Calvo, con el que han "limado" las diferencias políticas que tenían con la formación naranja, al considerar necesario "fortalecer una alternativa constitucional en el País Vasco, y poder sumar fuerzas y unir al centro-derecha en un momento tan importante también en Euskadi y conjunto de España". "Teníamos la preocupación compartida de que el centro-derecha había perdido representación en el Congreso de los Diputados las pasadas elecciones, y que era nuestra responsabilidad apoyarnos y poder confluir para darle la vuelta a esa situación y generar ilusión también a nuestros votantes, al sector social que representamos, y ofrecer una garantía desde las posiciones constitucionales desde el País vasco", ha indicado. El acuerdo incluía respeto al marco de la Constitución y Estatuto de Gernika, y también en la defensa del Concierto Económico y la protección de la foralidad: "Disponíamos de la base de un acuerdo para formalizar esta coalición electoral", ha subrayado antes de adelantar que se presentarían bajo la marca 'Vascos Suman'. El presidente del PP vasco ha defendido que Javier Gómez Calvo ha sido "leal" hacia su partido, y ha destacado que este acuerdo siempre estuvo condicionado a que fuera aprobado por los responsables del partido en Madrid.

CIUDADANOS TIENE OTRA VERSIÓN

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que la destitución del secretario de Organización de Cs en el País Vasco, Javier Gómez, se ha producido porque "quería irse a otro partido" y no hay otras causas, ha señalado, como ha aducido el ya exdirigente vasco. "No hay ninguna destitución por ningún otro motivo. En este caso era alguien que quería irse a otro partido y evidentemente si eres militante de Cs no puedes ser militante de otro", ha subrayado Rivera en declaraciones a los periodistas durante un acto en Vallecas. Mientras la dirección de Cs ha afirmado que Javier Goméz ha sido cesado por intentar hacer "un trasvase de afiliados" del partido naranja al Partido Popular, el que hasta ahora era el "número 2" en Euskadi ha explicado que ha sido destituido por intentar cerrar con el PP una coalición constitucionalista al estilo de Navarra Suma