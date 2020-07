CiU y PNV defienden que el gasto de traducción del Senado "no es excesivo"

Los grupos parlamentarios de CiU y PNV han aplaudido que el Senado acogiera este martes el primer debate en las cinco lenguas cooficiales, han defendido que el servicio de traducción no supone un gasto "excesivo" y han mostrado su deseo de que esa realidad se traslade también al Congreso de los Diputados.



En declaraciones a los periodistas, el portavoz adjunto de CiU en la Cámara Baja, Pere Macías, ha valorado como "un salto favorable" para la convivencia y la cohesión en España que la lengua de muchas comunidades autónomas tuviera ayer su reflejo en la Cámara de las Autonomías. "Parece algo lógico", ha apuntado.



APENAS SUPONE UN 1% DE LOS PRESUPUESTOS DEL SENADO



En este punto, se ha defendido de las críticas que señalan que el servicio de traducción, que supone 12.000 euros por sesión, es un gasto "innecesario", más en tiempo de crisis como la actual. "¿Usted cree que la cantidad relativamente poco importante que esto comporta no vale la pena para algo tan importante como es el respeto a la lengua de 10 millones de españoles?", se ha preguntado a este respecto.



En términos similares se ha expresado el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, quien cree que ese gasto no supone un incremento del conjunto de los presupuestos de la Cámara Alta --"no representa ni tan siquiera un 1 por ciento"--, por lo que, ha subrayado, "no es excesivo".



LA MISMA PLURALIDAD LINGüISTICA PARA EL CONGRESO



Preguntados tanto CiU como PNV si esperan que el Congreso también siga el ejemplo del Senado con respecto a las lenguas oficiales distintas del castellano, Macías se ha limitado a decir que los nacionalistas catalanes van a seguir trabajando en aras de ese objetivo.



En concreto, los nacionalistas vascos y catalanes han firmado una proposición de ley promovida por Esquerra Republicana junto a BNG, IU-ICV, CC y Na-Bai para garantizar el uso de las lenguas cooficiales en los escritos y en las intervenciones ante el Pleno del Congreso y las comisiones parlamentarias.