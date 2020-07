CiU frena la propuesta independentista en el Parlamento catalán

Los 62 diputados de CiU han impedido con su abstención que prosperase en el parlamento catalán la proposición de ley de declaración de independencia de Cataluña, en un debate que no ha contado con la presencia del presidente de la Generalitat, Artur Mas.



Tan solo tres días después de que numerosos dirigentes de CiU, incluido el propio Mas, se pronunciasen a favor de la independencia en la consulta soberanista de Barcelona, este miércoles sus diputados no han apoyado la propuesta legislativa de Solidaritat Catalana per la Independència (SI).



Con el argumento de que la independencia no formaba parte de su programa electoral y no reúne la mayoría social necesaria para no dividir el país, CiU ha permitido con su abstención que venciesen las enmiendas a la totalidad de PSC, PPC y Ciutadans.