El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica este lunes su barómetro mensual correspondiente al mes de abril: el PSOE ganaría las elecciones y Ciudadanos baja 3 puntos en intención de voto, lo mismo que sube el Partido Popular, según el CIS. El trabajo de campo de la encuesta se ha realizado en los primeros días del mes de abril. Este CIS está marcado por la caída de Cs tras la fallida moción de censura de Murcia, el relevo en Podemos tras la salida de Pablo Iglesias del Gobierno y el adelanto de las elecciones en Madrid el 4 de mayo.

De acuerdo con el CIS, El PSOE ganaría unas hipotéticas elecciones generales con un 31,5% de los votos de celebrarse hoy. En segundo lugar se encontraría el PP, a once puntos de distancia de los socialistas con un 20,6% de los sufragios pero creciendo hasta 2,7 puntos en solo un mes a costa del desplome de la formación de Inés Arrimadas.

Por tanto, el partido de Pedro Sánchez continúa en primer lugar, 10,9 puntos por delante. Al mismo tiempo, Ciudadanos se hunde hasta el 6,7%, Vox se queda en un 15,4%, y Unidas Podemos llega al 10,7%.

El barómetro refleja una subida de 2,7 puntos del partido de Pablo Casado, disminuyendo la distancia de 13,4 puntos del mes pasado hasta los 10,9 puntos. Una subida que provendría casi exclusivamente de la caída de Ciudadanos, que en un mes pasa del 9,5% al 6,7.

Empate en Madrid

El último CIS de marzo, hace un mes, otorgaba un empate a 68 escaños entre el bloque de la derecha, formado por PP y Vox y el de la izquierda PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos en las elecciones a la Asamblea de Madrid de 2021. El barómetro daba la victoria a Isabel Díaz Ayuso, que se alzaría con el 39,2% de los votos y 59 escaños.

Ayuso se quedaría a 10 escaños para lograr la mayoría absoluta. El bloque de la derecha no sumaría. Según el CIS, Vox obtendría el 5,4% de los votos. Y Ciudadanos, según el CIS, no alcanzaría el 5% necesario para entrar en la Asamblea, no obtendría ningún escaño.

El bloque de la izquierda llegaría al mismo número de escaños que la derecha. El PSOE lograría el 25,3% de los votos lo que le reportaría 38 escaños, uno más que los que obtuvo en las elecciones de Madrid de 2019. Más Madrid obtendría hasta el 11% de los votos para 20 escaños. Unidas Podemos alcanzaría hasta 10 diputados bajo el liderazgo de Pablo Iglesias.

Ciudadanos, con Edmundo Bal, se quedaría fuera de la Asamblea madrileña al obtener solo el 4,4% de los votos en las elecciones del 4 de mayo. Y Vox, según el CIS, apenas consigue superar el listón clave del 5% para lograr representación.

Gabilondo era el mejor valorado

Ángel Gabilondo, candidato del PSOE, era el que tenía mejor valoración. Aprobaba por poco junto a la candidata de Más Madrid, Mónica García. Les seguía Isabel Díaz Ayuso, quien no llegaba al 5 pero en cambio era la preferida como presidenta regional. Y el peor valorado: Pablo Iglesias.