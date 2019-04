Cifuentes reitera que las dudas sobre su máster debe aclararlas la URJC y se reafirma en todas sus declaraciones

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha remitido a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) para aclarar las "cuestiones que queden en duda" sobre su máster porque ha subrayado que ella ha dado "todas las explicaciones que tenía que dar en sede parlamentaria".

Cifuentes ha hecho estas declaraciones a los medios en los pasillos de la Asamblea de Madrid durante la celebración del pleno ordinario, donde ha regresado tras asistir al acto de presentación en el Ministerio de Fomento del Plan de Cercanías para la Comunidad.

"De este asunto, esas cuestiones que quedan en duda que les interesa se las tienen que preguntar a la universidad", ha dicho. Al respecto, ha sostenido que estas cuestiones tiene que ver "con el propio funcionamiento de la universidad" y no con ella.

Además, ha subrayado que ya dio en su comparecencia en un pleno extraordinario en la Asamblea de Madrid sobre este asunto "todas las explicaciones que tenía que dar en sede parlamentaria". "Jamás me he escondido, siempre les he contestado, pero de este asunto he dicho todo lo que tenía que decir", les ha comentado a los periodistas, a los que ha pedido comprensión aunque ha señalado que entiende que hacen su trabajo.

La presidenta regional se ha remitido también al procedimiento administrativo de información reservada abierto por la URJC para investigar las posibles irregularidades del máster y a la "actuación de la Justicia", tras anunciar que ya ha interpuesto una querella criminal contra los periodistas que informaron sobre este asunto.

"No voy a empezar a comentar", ha añadido Cifuentes, que ha asegurado estar "tranquilísima". Sobre la presentación de una moción de censura contra ella por parte del PSOE-M, ha comentado que los grupos parlamentarios tienen "perfecta legitimidad para presentar las iniciativas que consideren", también ésta. "Si quieren que haya un cambio de gobierno y tienen mayoría suficiente para hacerlo, es una iniciativa perfectamente legítima", ha declarado.

La oposición presiona a Cifuentes: "Se sacó de la manga cuatro documentos que no prueban nada"

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha dicho que los documentos relacionados con el máster que enseñó Cifuentes en su comparecencia parlamentaria "no muestran nada" y la ha acusado de "burlarse de los miles de ciudadanos" que esperaban "un resquicio de honestidad".

En su intervención en el pleno ordinario de la Asamblea, la portavoz de Podemos le ha preguntado por su opinión sobre la posible falsificación del expediente académico de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. "Se trata de informaciones que carecen de la mínima credibilidad", ha respondido Cifuentes.

La portavoz de Podemos ha criticado el "ejercicio de cinismo" de la presidenta regional en su comparecencia de ayer "equiparable solamente al de sus predecesores en el cargo", Ignacio González y Esperanza Aguirre, de los que ha dicho que "ha aprendido tanto". Además, ha dicho que los documentos que mostró ayer en su comparecencia "no prueban nada" aunque estaban "esta vez bien aseaditos con el sello de la Universidad Rey Juan Carlos".

"¿Dónde está su trabajo de fin de máster?", le ha preguntado, así como que cómo pudo aprobarloi sin haber ido a clase ni a los exámenes y se ha preguntado con ironía si era tan "transparente que nadie la veía".

Ciudadanos exige comisión de investigación antes que moción de censura apresurada

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, ha defendido la creación de una comisión de investigación sobre el máster de la presidenta regional antes que hablar de "mociones de censura propuestas con demasiada premura y sin conocer la versión de todas las partes".

Aguado ha acusado a PSOE-M y Podemos de "no querer conocer la verdad", "apresurarse por los sillones" y "repartirse las Consejerías". Sin embargo, el portavoz de la formación naranja ha estimado que lo responsable es abrir una comisión de investigación "urgente" para que en los próximos días se pueda "conocer la verdad de lo que ha pasado" con el máster de Cristina Cifuentes.

Ha abogado por aclarar este asunto recabando el testimonio bajo juramento de todas aquellas personas que a día de hoy no han dado su versión de los hechos y que son "parte obligada de esta presunta trama de corrupción universitaria y de falsificación de un expediente académico", que es "algo muy grave".