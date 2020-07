Sebastián defiende el informe de Industria que quiere situar el almacén nuclear en Zarra

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha defendido el informe presentado ante el Consejo de Ministros sobre la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, una instalación, ha advertido, que cuanto más tarde en construirse "será peor".

El informe técnico elaborado por el Ministerio de Industria, sitúa a Zarra (Valencia) y Ascó (Tarragona) como los municipios mejor situados para ubicar este almacén nuclear.

"El Ministerio ha cumplido con su trabajo y estamos satisfechos",ha dicho Sebastián, que ha calificado el informe de "impecable, público, transparente y debatible como nunca se había hecho en estepaís".

Ahora corresponde al Gobierno tomar la decisión final, haapuntado a la salida del Pleno del Congreso el ministro, quien ha asegurado que el informe complementario que el pasado viernes decidió pedir el Consejo de Ministros "ya se ha presentado". Preguntado por cuándo adoptará el Ejecutivo la decisión final, Sebastián ha señalado que "él no hace el orden del día del Consejo de Ministros".

Manifestación frente a Industria

Cientos de personas se han concentrado frente a la sede del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en contra de la instalación del almacén. Hasta Madrid, han acudido veinte autobuses procedentes de municipios de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Castilla y León, representantes de las plataformas contra el ATC en Cuenca, Valencia y Valladolid.

Ataviados con camisetas negras con letras amarillas, megáfonos y bandera, los manifestantes han lanzado consignas como 'No al ATC', 'Menos basura, más cultura', 'Si no es perjudicial, a La Moncloa lo han de llevar'.

A diferencia de otras ocasiones, en la que los antinucleares se han concentrado frente a la puerta del ministerio, en esta ocasión todas las rejas del Departamento han permanecido cerradas y no se ha podido acceder hasta la puerta.



Por su parte, el ministro de Industria asegura, pese a las protestas, que el no hacer el ATC "no es una opción realista para España" y ha explicado que si no se construye habráque hacer almacenes individuales en cada central, lo que resultarámás caro y menos seguro. "El almacén tiene que salir lo antes posible", ha insistido Sebastián, que ha recordado que, a partir de enero, España deberá pagar a Francia una multa de 60.000 euros al día por mantener allí sus residuos radiactivos.