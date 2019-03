Chacón presentará su candidatura a la Secretaría del PSOE el sábado 7 de enero

Carme Chacón presentará el sábado su candidatura a la Secretaría General del PSOE en Olula del Río (Almería), el pueblo natal de su padre, tal y como avanzó anoche Antena3.



Fuentes próximas a Chacón han confirmado que la exministra de Defensa hará oficial en esa localidad su candidatura para medirse con Alfredo Pérez Rubalcaba, por el momento el único dirigente socialista que ha hecho público su deseo de liderar el partido.



Chacón presenta su candidatura un día antes de la reunión del Comité Federal del PSOE, que de esta forma recibirá a dos aspirantes oficiales a la Secretaría General, que se decide en el Congreso de Sevilla en febrero.



Y es que con el paso adelante de la exministra de Defensa habrá en esta ocasión pugna con Rubalcaba por el liderazgo del PSOE, la que no tuvo lugar para designar al candidato a la Moncloa de las pasadas elecciones. Entonces, Chacón renunció a aquella carrera ante el riesgo de división interna en el PSOE y, según dijo, en pro de la estabilidad del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.



Aquella decisión dejó el camino libre a Rubalcaba, que como candidato a la Presidencia del Gobierno fue la cara visible de la contundente derrota electoral socialista en los comicios del 20 de noviembre.



La exministra tiene previsto esta tarde presentar en Valencia la plataforma "Mucho PSOE por hacer", de la que forma parte, y en la que varios dirigentes del partido defienden un nuevo rumbo socialdemócrata, reclaman avanzar en la democracia interna de la organización y apuestan por un cambio que no sea sólo de caras sino también de políticas.



Dicha plataforma nació de un manifiesto firmado por una treintena de dirigentes socialistas, entre los que se encuentran la propia Chacón, Cristina Narbona, Javier Rojo, Francisco Caamaño, Josep Borrell, y Juan Fernando López Aguilar, entre otros, y que hicieron público el 20 de diciembre, horas después de que Mariano Rajoy fuera investido en el Congreso presidente del Gobierno.

En aquel manifiesto, este grupo señalaba que no se puede minimizar la derrota de las pasadas elecciones generales, que atribuyeron a la crisis y a los errores propios.