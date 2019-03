El CGPJ asegura sobre Urdangarin que "no todos los imputados son iguales"

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, ha señalado, en referencia a la decisión del juez instructor del caso Palma Arena, José Castro Aragón, de no grabar en soporte de vídeo digital la declaración de Iñaki Urdangarin, que "no todos los imputados son iguales" ni están sometidos a la "misma presión mediática" por lo que no se puede "estigmatizar su imagen".

En una entrevista a una cadena de televisión nacional, Bravo ha defendido la decisión del juez José Castro Aragón, de no grabar en soporte de vídeo digital la declaración de Iñaki Urdangarin pues habrá sido ponderada por el magistrado. "Dice que en otras ocasiones no se ha hecho pero no todos los imputados son iguales", ha explicado.

Critica la existencia de un juicio paralelo en los medios

"No todos los asuntos judiciales están sometidos a la misma presión mediática ni tienen la misma relevancia y no en todas las ocasiones se puede estigmatizar también tanto la imagen o el honor de una persona creo que concretamente en el tema de Urdangarín se tiene con quién es", ha valorado.

Al hilo de esto, ha criticado la existencia de un "juicio paralelo" antes de que "haya declarado" incluso en ocasiones "antes que tuviera conocimiento de las actuaciones judiciales" porque son secretas.

"No se trata de adoptar estas medidas por ser quien es sino por las circunstancias que concurren en este caso, derivada por esas dimensiones mediáticas del asunto", ha defendido la portavoz del Consejo General del Poder Judicial.

A pesar de ello, ha asegurado que su percepción "como ciudadana" es que "desde el momento" en el que a Urdangarín se le ha citado "como imputado ante el juez" está "siendo tratado como cualquier ciudadano español".