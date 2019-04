Celaá, sobre un referéndum en Cataluña: "Es una raya roja que el Ejecutivo no está dispuesto a traspasar"

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha subrayado este viernes que un referéndum de autodeterminación en Cataluña es una "raya roja" que el Ejecutivo no está dispuesto a traspasar, ni siquiera ante la hipótesis de que el apoyo de los independentistas sea imprescindible en una investidura.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Celaá ha sido preguntada por el anuncio del líder de Podemos, Pablo Iglesias, de que en el programa electoral de su partido llevará la posibilidad de que en Cataluña pueda celebrarse un referéndum, aunque no sobre la independencia.

Aunque ha indicado que no iba a hablar de las propuestas de otros partidos, la ministra sí ha querido dejar claro que no existe el derecho de autodeterminación, como reclaman los independentistas. Celaá ha incidido en que eso es una "raya roja" para su Gobierno, que no contempla nada que tenga que ver con esa posibilidad en relación a la investidura de Pedro Sánchez si gana las elecciones.

También en relación con el referéndum ha sido preguntada la ministra de Política territorial, Meritxell Batet, en este caso sobre la reflexión del líder del PSC, Miquel Iceta, al sugerir que se tendría que habilitar una solución si en el futuro un 65 % de los catalanes está a favor de la independencia.

Batet ha zanjado esta polémica y ha recordado que el propio Iceta corrigió sus palabras, para después hacer hincapié en que el proyecto socialista combate de forma "contundente" el secesionismo y defiende el sistema constitucional y estatutario, en el que no tiene cabida un referéndum. Además, ha reiterado que lo que tienen que hacer el Gobierno y el resto de instituciones es trabajar para mejorar la convivencia entre los ciudadanos en Cataluña, cuya sociedad está "más dividida y fracturada que hace unos años".

