PP y Vox se reúnen para avanzar en las negociaciones sobre el Gobierno de Andalucía

El presidente popular, Pablo Casado es optimista en cuanto a la negociación para investir presidente a Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de Andalucía.

Asegura que ningún partido se puede permitir el lujo de malograr un cambio de signo en la comunidad andaluza y asegura que lo que defiende la formación de Abascal está dentro de la Constitución.

Aunque dice que no le gustan algunos de los puntos que defiende Vox, no admite lecciones de la izquierda: "Nunca he tejido un cordón sanitario al PSOE, lo que tampoco entiendo es que el Partido Socialista intente tejer un cordón sanitario a partidos que no han gestionado siempre y cuando acepten la Constitución". Asimismo, señala que "es igual de inconstitucional suprimir el Senado que las Autonomías".

Por otro lado, insiste en que la Ley de la violencia de género pactada con Ciudadanos se va a desarrollar, pero está abierto a ampliar la cobertura como pide Vox. "Nuestro compromiso para luchar contra la violencia contra la mujer es inequívoco", "la defensa de todas las medidas para defender a las mujeres de la violencia de género es compatible con las medidas de Vox para la violencia doméstica", añade.

También el líder del PP se muestra "disponible" para negociar con el Gobierno los presupuestos generales del Estado de 2019 si el presidente Pedro Sánchez "recapacita" antes del viernes y presenta un anteproyecto que baje la deuda pública y los impuestos y cumpla la senda de déficit.

Casado insiste en que los presupuesto de Sánchez "va en contra de la del PP" porque ha optado por "la línea ideológica radical" en vez de una de crecimiento del empleo y, tal y como está la situación económica internacional.