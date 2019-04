Casado reivindica que su candidatura es la de la "integración real" y la unidad

El candidato a presidir el PP Pablo Casado ha reivindicado que su candidatura es la de la unidad y "integración real", frente a la lista única que proponía Soraya Sáenz de Santamaría, porque será tanto a nivel generacional como territorial e ideológica.

En su discurso ante el congreso extraordinario del partido, para presentar su programa, Casado ha asegurado que en su proyecto "nadie pierde" y, a nivel ideológico, cabe todo lo que está a la derecha del PSOE, incluso algunos de izquierdas que votan al PP porque "saben que gestionamos mucho mejor cuando gobernamos", ha afirmado.

También ha insistido en que su proyecto es el de la renovación y hay que ampliar la base social del PP y "abrir puertas y ventanas" para que quepa todo el mundo, así como integrar y estar "orgullosos" de la historia del partido porque no puede liderarlo quien no reivindique este pasado.

Casado ha pedido a los compromisarios de su partido que voten en libertad, con la cabeza y con el corazón, que voten lo que quieran "sin identificaciones ni etiquetas". "Merecéis votar y elegir, es vuestra decisión, soberana, libre y democrática", ha enfatizado.

En su intervención, tal y como recoge EFE, ha defendido la legitimidad de los compromisarios para elegir en esta segunda vuelta el liderazgo del partido, igual que los afiliados votaron en la primera fase sabiendo que era una "selección previa" para luego votar en este congreso. En su opinión, si no hubiera sido así "a lo mejor no hubieran votado lo mismo" ni hubieran llegado al final las mismas candidaturas. Casado ha insistido en expresar su respeto a los compromisarios. "Yo no os he llamado ninguno, no os he querido incomodar como a mí me incomodaban" esas llamadas, ha dicho.

El candidato ha iniciado su discurso dando las gracias a todos los miembros de la dirección del partido y los precandidatos, en especial a María Dolores de Cospedal, de la que ha dicho que como secretaria general "ha dado la cara en las peores circunstancias del partido". Esta mención ha emocionado a Cospedal, que ha sido hasta el momento olvidada en los discursos de este cónclave.

Parte de los asistentes se han levantado bajo el grito de "presidente, presidente" después de que Casado haya hecho referencia a que el PP es "el partido de la libertad, de las personas".

Casado ha prometido unidad en el partido para responder con la "firmeza" que tuvo el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante el desafío del independentismo catalán y, así, "parar a Torra" igual que antes pararon el expresident Carlos Puigdemont e incluso al exlehendakari Juan José Ibarretxe.

Casado ha asegurado que el partido, con él al frente, va a "liderar la España de los balcones y las banderas" y ha garantizado que no va a dejar "solos" a los catalanes no independentistas. "Este PP os necesita, no estáis solos", ha exclamado, tras dirigirse directamente al líder del partido en Cataluña, Xavier García Albiol, uno de los que le apoyan, y decir que el PP catalán es "esencial" para el proyecto nacional que él reivindica.

Aquí puedes ver el discurso completo de Pablo Casado: