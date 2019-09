El Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, responde este miércoles en el Congreso sobre el bloqueo político y la situación en Cataluña en el que, con toda probabilidad, sea el último Pleno de control de la legislatura.

Esta sesión plenaria tiene lugar un día después de la ronda de consultas convocada por el Rey en la que no ha encargado la investidura a ningún candidato al constatar que ninguno reúne los apoyos necesarios.

En el hemiciclo del Congreso Pablo Casado no ha dudado en asegurar que Sánchez no es capaz de gobernar una nación como España ya que no es capaz "ni de gestionar su legislatura".

También le ha recordado que ha perdido toda credibilidad y le pregunta cómo pretende recuperar la confianza de los ciudadanos tras "haber rechazado dos acuerdos de investidura a la derecha o a la izquierda".

"Al final, el único que ha fracasado ha sido usted porque ha traicionado a todos y ha demostrado que no es de fiar", así ha arremetido Casado contra Sánchez argumentando que ya hizo un pacto de investidura con Ciudadanos en el 2016 y ya no se habla con Rivera del mismo modo que pactó los presupuestos con Iglesias "y ahora les intenta humillar"

Por otra parte Casado no ha dudado en asegurar que su partido va a estar a la altura de las próximas elecciones para "recuperar la senda desde el bloque político y, sobretodo, recuperar el rumbo de una nación que ha usted le queda grande", además de arremeter contra Sánchez que "las elecciones las carga el diablo y ya tiene lo que quería".

Por alusiones, Sánchez le ha recordado que el Partido Socialista fue quién ganó las elecciones el pasado 28 de abril. Asegura que los españoles votaron por "un gobierno progresista que no dependiera de los independentistas" y continúa aseverando que el 26 de mayo votaron lo mismo pero que por culpa de la "irresponsabilidad de Rivera, dogmatismo de Iglesias y la falta de sentido de Estado de Casado" no se ha podido formar un Gobierno.

De este modo culpa al Partido Popular del bloqueo político en el que se encuentra España y no dejar que se forme un gobierno progresista "en un momento crítico con la sentencia del procés, enfriamiento de la economía y gestión del 'brexit'".

El Presidente del Gobierno en funciones ha terminado su turno de palabra respondiendo a Casado con la siguiente afirmación: "el próximo 10 de noviembre espero que los españoles den una mayoría más absoluta al PSOE para que usted y Rivera no tengan la capacidad nuevamente de bloquear un gobierno que es lo que necesita España".