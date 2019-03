Carmona, "dispuesto" a ser Secretario General del PSM ya que es "uno de sus sueños"

ANTES LO HABLARÍA CON TOMÁS GÓMEZ

Carmona ha dicho comprender la decisión que ha adoptado Pedro Sánchez y ha opinado que la ha tomado en función de las encuestas que maneja sobre la Comunidad de Madrid, una decisión que acata y "no por miedo". "Yo no vivo de la política, y eso lo sabe Pedro", ha asegurado, tras no querer acercarse más a uno que a otro: "Entre Callao y Ferraz, yo estoy en medio, en Plaza de España".