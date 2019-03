Carmena dice que le parece "extraordinario y estupendo" que Generalitat explique su proyecto en Madrid

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha afirmado que le parece "extraordinario y estupendo" que la Generalitat de Cataluña explique su "proyecto" en el ayuntamiento de la capital.

En declaraciones a los periodistas tras el acto de entrega de las medallas de la ciudad con motivo del día de San Isidro, Carmena se ha referido así a la conferencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el próximo día 22 en Madrid en la que presentará en un espacio del Palacio de Cibeles, la sede del Ayuntamiento de Madrid, el Pacto Nacional por el Referéndum de Cataluña.

La regidora ha explicado que la empresa municipal Madrid Destino alquila sus instalaciones y así lo ha hecho en este caso al Centro Cultural Blanquerna, que, según ella, "ha pagado las tarifas correspondientes, como cualquier otro que pide un alquiler".

Posteriormente, según el relato de la propia alcaldesa, Puigdemont telefoneó a Carmena para informarle de la celebración del acto. "Me alegré, porque me parece muy importante", ha añadido la regidora, que ha indicado que Puigdemont le dijo que no habían conseguido celebrar el acto en el Senado ni en "otras instituciones de Madrid".

Tras subrayar que adora Cataluña, a la que ha definido como "una parte fundamental de España", ha aseverado que todo lo que pueda hacer el Ayuntamiento para "acercar posturas" en este "conflicto" será "bienvenido".

La alcaldesa ha avanzado que ella no asistirá a la conferencia de Puigdemont, pero sí que le recibirá en el Ayuntamiento y se tomará un café con él.

En cuanto a la petición del PSOE de buscar otro sitio para la celebración del acto de la Generalitat del día 22, lo ha descartado por el compromiso adquirido por el Ayuntamiento con el alquiler del citado espacio en el Palacio Cibeles.

Además, ha señalado que le parece "emblemático" que el Consistorio madrileño sea un "elemento de comunicación y escucha".