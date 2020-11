Carmen Calvo, sobre la llegada de inmigrantes a través de Canarias: "Esto es un problema de Europa"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha realizado durante la jornada de hoy unas declaraciones sobre la postura del Ejecutivo frente la crisis migratoria en las Islas Canarias.

Calvo reconoce la problemática y afirma la existencia de mafias detrás del tráfico ilegal de inmigrantes: "No pueden aprender que Canarias es una vía para entrar en Europa de esta manera. Esto es un problema de Europa". La vicepresidenta ha defendido la existencia de acuerdos con algunos países para "dentro del cumplimiento de la legislación internacional" poder devolver a los inmigrantes a sus países.

El Gobierno no "llega tarde"

La vicepresidenta defiende la gestión del gobierno ante la situación del archipiélago canario y no cree que el Ejecutivo "llegue tarde". "No es verdad, no han parado de ir los ministros todo el tiempo a Canarias, a Marruecos, a los países africanos. Incluso el ministro del Interior llevó a la comisaria Ylva Johansson a Canarias", declara Calvo.

Más de 700 inmigrantes en el muelle de Arguineguín

Un total de 758 inmigrantes continuaba ayer en el muelle de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, tras la llegada a la isla por mar. En las últimas horas han tenido lugar varios traslados a centros de acogida.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, criticó la gestión del Gobierno de Sánchez al que acusó de "cobarde" por no "dar la cara" y enviar a la zona a sus ministros. El líder popular pide la puesta en marcha de las repatriaciones según el cumplimiento de los protocolos de la Unión Europea y la ley de extranjería.

Última llegada de inmigrantes a Canarias

Una patera con 78 personas migrantes ha llegado esta mañana al Muelle de Los Cristianos en la isla de Tenerife. Según fuentes de Cruz Roja, alrededor de las 01:55 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad alertó sobre la embarcación y fue interceptada por el equipo de Salvamento Marítimo cuando estaba a cinco millas (alrededor de 8 kilómetros) de la costa de Punta Rasca, en el municipio de Arona. Todos los integrantes de la embarcación están en perfectas condiciones y han sido atendidos por los equipos sanitarios.