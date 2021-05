Carmen Calvo, sobre el fracaso del PSOE en Madrid: "Es difícil entender cómo se nos desploma tanto electorado"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, atribuye el fracaso electoral del PSOE en las elecciones a la Asamblea de Madrid al alcance del mensaje de la "libertad" de Isabel Díaz Ayuso, pero, en este punto, desconoce cómo su candidato, Ángel Gabilondo, ha podido perder 13 escaños con respecto a 2019. "Es difícil entender cómo se nos desploma tanto electorado que pensamos que podía estar cerca de nosotros, incluso en ayuntamientos muy importantes", ha dicho en una entrevista de Carlos Alsina en 'Onda Cero'.

La culpa de no haber acertado para que nuestro electorado no haya estado con nosotros es nuestra

Carmen Calvo considera además que dar con las claves de la pérdida de votos es "muy difícil en los primeros días". No obstante, ha reconocido que la culpa de los malos resultados de Ángel Gabilondo en Madrid es del PSOE: "La culpa de no haber acertado para que nuestro electorado no haya estado con nosotros es nuestra", ha señalado en 'Onda Cero'.

La pandemia, uno de los factores 'castigo' para el PSOE

Además, la vicepresidenta del Gobierno atribuye a la pandemia del coronavirus la debacle electoral del PSOE, que fue superado en votos por Más Madrid. Preguntada si la victoria de Isabel Díaz Ayuso se debe a un voto de 'castigo' con la gestión del Gobierno del coronavirus, Calvo ha reconocido el hartazgo de los ciudadanos ante las restricciones contra la COVID-19.

"La gente tiene ganas de salir, de viajar y ver a la familia. Le colocas la palabra 'libertad' y es fácil de colocar y comprar. Pero también tiene una parte absolutamente irreal y completamente inentendible. ¿Es que no éramos libres hace 20 días? ¿Vamos a ser más libres porque la señora Ayuso tiene más escaños?", se ha preguntado.

Calvo carga contra el discurso "muy de derechas" de Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, arrasó en las elecciones del 4 mayo al duplicar sus escaños. Desde entonces, una de las lecturas que se hace desde el Gobierno es que la candidata del PP ha utilizado un discurso "muy de derechas". Preguntada sobre la similitud de Ayuso con el discurso de la extrema derecha, Carmen Calvo ha afirmado que la líder del PP en Madrid sí comparte elementos con Vox en sus palabras.

"Vox apenas ha crecido nada porque ese voto ha sido mucho más útil para el PP, una parte muy importante del electorado mucho más radical de derechas que tradicionalmente ha tenido el PP se ha sentido identificado con el mensaje de la señora Ayuso", ha asegurado en 'Onda Cero'.

De hecho, para Carmen Calvo, Isabel Díaz Ayuso ha cambiado el mensaje respecto a otros líderes como Mariano Rajoy o Soraya Sáenz de Santamaría. "Dijo hace cuatro o cinco días 'no admitiremos injerencias de Moncloa'. Yo pense que lo había dicho Torra o Puigdemont", ha aseverado.

El PSOE reúne esta tarde a su Ejecutiva Federal para analizar su descalabro electoral. Y aunque crecen las voces críticas con Ángel Gabilondo, de momento no se ha tomado ninguna decisión respecto a su continuidad dentro del partido en Madrid.