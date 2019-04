Campuzano: "Respeto las decisiones que tome Rovira, es libre de desplazarse a un tercer país"

El portavoz de PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha asegurado que respeta "las decisiones que tome Rovira, es libre de desplazarse a un tercer país". Ha lamentado que "la posición de Rovira expresa el sentimiento de injusticia que muchas de las personas que están siendo investigadas por el TS tienen", debido a que todos ellos "tienen la percepción de que no van a tener un juicio justo en España".

Campuzano considera que esta acción de Marta Rovira no complicará la situación de los que sí han ido a declarar al Tribunal Supremo. "Es evidente que no hay riesgo de destrucción de pruebas, ni riesgo de reiteración del delito y no hay riesgo de fuga", ha señalado, por lo que apunta que"la decisión de Rovira no debe perjudicar a quienes están siendo informados de su situación procesal".

Finalmente el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha procesado por el delito de rebelión a 13 personas por su participación en el denominado "procés" para la independencia de Cataluña, incluidos Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull y Marta Rovira.

Además de ellos, los otros procesados por rebelión son los exconsellers Joaquim Forn, Raúl Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antonio Comìn y Dolors Bassa. También procesa por rebelión a la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, al ex presidente de la ANC Jordi Sànchez y al presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart.