Cambian el cierre de campaña del PP tras la rotura de cristales en su sede

Román, que ha hecho balance de campaña electoral, ha explicado que el acto que se iba a celebrar al aire libre en el parque de La Concordia se traslada al Teatro Auditorio Buero Vallejo, por "prudencia".

Ha señalado que el objetivo de este cambio es garantizar la tranquilidad de todos los asistentes, después de que en la pasada noche "alguien rompiera el cristal de la sede de campaña" y, también, por la posibilidad de que el Movimiento 15-M pudiera acudir a reventar el acto.

No obstante, sobre esta última posibilidad ha aclarado que ya se ha puesto en contacto con los manifestantes, que le han transmitido que en ningún caso entraba en sus planes acudir al mitin.

Asimismo, ha avanzado que el PP interpondrá una denuncia por los actos vandálicos contra su sede, aunque ha añadido que no se puede acusar a nadie. Román también ha destacado que el comportamiento de los miembros del Movimiento 15-M está siendo "correcto", aunque espera que cumplan la resolución de la Junta Electoral Central.

"Yo deseo que la ciudadanía vaya a votar, porque los problemas no se resuelven en las manifestaciones, sino expresando el rechazo en las urnas", ha zanjado el líder popular.

No obstante, los miembros del Movimiento 15-M aseguran que "no tienen ninguna intención de boicotear ningún acto electoral, pero, que no se pueden hacer "responsables de lo que hagan personas a título individual".

El PP de Guadalajara ha cambiado definitivamente el lugar de celebración del mitin que esta tarde ofrecerá el presidente nacional de este partido, Mariano Rajoy, que, finalmente no se celebrará al aire libre en el parque de la Concordia y se trasladará al Teatro Buero Vallejo.

Según indicaron fuentes del PP en la capital alcarreña, tenían conocimiento, a través de la Junta Electoral provincial, de "que se podrían producir incidentes con personas radicales" que se han sumado a las concentraciones que el Movimiento 15-M está protagonizando en la plaza Mayor de Guadalajara.

Por ello, para evitar problemas de seguridad, las mismas fuentes señalaron que desde hace varios días se estaba buscando un emplazamiento en un local cerrado para celebrar con normalidad el mitin de cierre de campaña de Mariano Rajoy. No obstante, ayer por la tarde algunos miembros del PP señalaron que se iba a mantener el parque de la Concordia como lugar del mitin, pero, finalmente, esta mañana la dirección provincial de este partido ha remitido un comunicado en el que comunica que el acto se celebrará en el Buero Vallejo "por cuestiones organizativas".

Por su parte, miembros del Movimiento 15-M han asegurado que "no tienen ninguna intención de boicotear ningún acto electoral de ningún partido, pero, que no se pueden hacer responsables de lo que hagan personas a título individual que aprovechan estas concentraciones pacíficas para montar incidentes", lo que rechazan "sin paliativos".