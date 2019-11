Calculadora de pactos: Posibles pactos después de las elecciones generales 2019

Los pactos y apoyos han marcado los discursos de los partidos durante la campaña de las elecciones generales del 10 de noviembre. Algunas formaciones descartan coaliciones con ciertos partidos, mientras que otros se abren a dialogar.

"Mi modelo de Gobierno es el pacto con Ciudadanos, no con Vox", declaró Pablo Casado de cara a las elecciones generales. Por su parte, Albert Rivera ha admitido durante la campaña que "ojalá la suma Ciudadanos-PP ahora mismo diera una mayoría, pero hay muchas posibilidades de "que no sumemos". Por ello el líder de la formación naranja propuso un pacto a tres PSOE-PP-Ciudadanos para "atar en corto a Sánchez". Todo apunta a que un pacto entre PP y Ciudadanos no será suficiente para formar Gobierno. Sin embargo, la propuesta de Rivera sí llegaría a sumar,pero populares y socialistas no parecen muy por la labor de llegar a acuerdos.

Por ello, deben tenerse en cuenta otras posibles alternativas. Una coalición posible sería la de PSOE y Unidas podemos, en caso de que ambas formaciones sumasen suficientes escaños para formar Gobierno. En ese caso, Pedro Sánchez y Pablo y Iglesias tendrían que sentarse de nuevo a dialogar. Recientemente Iglesias tendió la mano al presidente del Gobierno en funciones: "El voto de Unidas Podemos no va a entregar gobiernos gratis, vamos a tender la mano al PSOE, nos vamos a tragar algún sapo que otro, porque eso implica algunas veces la política".

El partido de Santiago Abascal también podría aparecer en coaliciones. Según los sondeos, Vox obtendría más votos que Ciudadanos, por lo que el pacto con el PP sumaría más escaños para formar Gobierno.