Caamaño: "Es imposible impugnar a una coalición como Bildu"

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha asegurado que el ordenamiento jurídico no permite impugnar Bildu como tal, ya que la ley solo prevé la impugnación de un partido político y no de una coalición.



"La Ley de Partidos lo que prevé es la impugnación de un partido político, como se ha hecho con Sortu", ya que "se puede impugnar cada uno de los partidos que la componen, pero nunca una coalición electoral", ha explicado el ministro de Justicia en declaraciones a la SER.



Por ello, ha dicho que ahora ya no es la Ley de Partidos a la que se puede acudir, como en el caso de Sortu, sino a la Ley Electoral y las candidaturas en el proceso electoral. Además, ha recordado que en el caso de Bildu -formada por Eusko Alkartasuna (EA), Alternatiba y abertzales independientes-, no se trata de una "marca durmiente", a diferencia de lo que ocurrió con ANV.



Según Caamaño, dentro de este "juego" de impugnación de candidaturas, la ley prevé dos vías: "la primera de ellas es, si existe documentación, intentar acreditar que el nacimiento de estas candidaturas es fruto de un operativo dispuesto previamente, y que tenía diversas fases, en cuyo caso se puede intentar demostrar ante los jueces que se produce de una sucesión temporal bajo diferentes formas jurídicas de un mismo propósito".



La segunda vía, ha agregado, es la que ya se utilizó en el caso de ANV: ir candidatura a candidatura y examinar si se produce una contaminación subjetiva, no objetiva, es decir si hay personas que fueron terroristas o estuvieron implicadas o formaron parte de partidos ilegales.



El titular de Justicia ha señalado que están trabajando intensamente con la Abogacía del Estado, al igual que lo hace la Fiscalía, y que, una vez que dispongan de los informes de la Policía y la Guardia Civil, estudiarán el conjunto de indicios y lo pondrán en conocimiento de los órganos judiciales.



El ministro ha confiado en que el Gobierno y el PP vayan "de la mano" en este tema y ha insistido en que el Ejecutivo está utilizando "los únicos cauces que están en el ordenamiento jurídico y no puede hacer otra cosa".



"Nadie puede exigir a un gobierno que incumpla lo que dice la ley", ha señalado Caamaño que ha indicado que las "pretensiones" del expresidente José María Aznar y "algún otro" dirigente del PP, -que abogan directamente por solicitar la impugnación de la coalición, y con ello, de todas sus listas- son imposibles con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. "Los jueces no están para hacer lo que quiere el PP sino para aplicar las leyes", ha recalcado el ministro.