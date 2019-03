Bronca en el Congreso entre Villalobos y el PSOE por comentarios "machistas"

La vicepresidenta del Congreso de los Diputados, Celia Villalobos, ha protagonizado un rifirrafe con el Grupo Socialista tras aludir a comentarios "machistas" después de la intervención del portavoz de Sanidad de este grupo, José Martínez Olmos, en el debate sobre la convalidación del Real Decreto-Ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

La discusión ha comenzado después de que la ministra del ramo, Ana Mato, haya criticado a Martínez Olmos por "no respetar al adversario político", algo que este diputado ha negado alegando que la presidenta de la Cámara -que en ese momento era Villalobos- no le había llamado la atención "en ningún momento".

Cuando este diputado abandonaba el atril, Villalobos le ha llamado al orden y le ha advertido que ella es "profundamente respetuosa con las opiniones de todo el mundo, me guste o no me guste -- ha dicho--, y aunque me parezca excesivamente machistas los discursos que algunos hombres hagan en esta casa".

A raíz de este comentario, el secretario general de los socialistas, Eduardo Madina, ha pedido la palabra para criticar el comentario que consideraba "fuera de lugar", lo que motivó también la intervención del diputado popular José Antonio Bermúdez de Castro, para intentar aclarar que Villalobos "no estaba opinando sobre la dirección del debate". Finalmente la que fuera ministra de Sanidad durante el Gobierno de Aznar ha pedido perdón a Martínez Olmos "en caso de que se hubiera sentido ofendido".



Previamente, Villalobos ya había hecho alusión a la actitud de Martínez Olmos por haber puesto sobre el atril diferentes medicamentos con los que éste pretendía explicar cómo afectará el nuevo copago farmacéutico a los pensionistas.

"Aquí no hacemos publicidad de ninguna empresa privada", ha asegurado Villalobos, al tiempo que pedía a los fotógrafos que no hicieran fotos de los citados envases.

Asimismo, el portavoz socialista de Sanidad y exsecretario general de Sanidad durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero también ha protagonizado un rifirrafe con la ministra de Sanidad durante el debate en la Cámara Baja, que le ha acusado de ser un "maestro en demagogia y el peor alumno en el trato a las personas".

Del mismo modo, Mato ha asegurado que "cada día que pasa en el ministerio es más conocedora de "lo que hacía en el Ministerio y de los intereses que defendía".