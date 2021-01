Bronca en la Asamblea de Madrid por el parón en la vacunación: "Si no hay vacunas qué inyectamos, ¿horchata? ¿calimocho?"

El Pleno de la Asamblea de Madrid ha girado en torno a la estrategia del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para intentar contener la tercera ola del coronavirus y la campaña de vacunación en la región. El Gobierno autonómico anunció este miércoles que Madrid dejaba de vacunar contra el coronavirus al menos esta y la semana que viene debido a la escasez de viales.

Isabel Díaz Ayuso ha culpabilizado al Gobierno central de la escasez de viales de la vacuna contra el coronavirus. "Nos prometían vacunas, mentira tras mentira" dijo la presidenta para después pedir al Ejecutivo "que pelee en Europa para ver cómo se está haciendo el reparto" a la vez que informaba de que la Comunidad va a seguir con la misma estrategia de reservar la segunda dosis para que "por lo menos los vacunados lo hagan 2 veces".

Preguntada por Ángel Gabilondo por la efectividad de las medidas de su Ejecutivo para controlar la pandemia o por el plan de vacunación. El portavoz popular Alfonso Serrano ha espetado: "Si no hay vacunas qué inyectamos, ¿horchata? ¿calimocho?".

La presidenta ha preguntado a Gabilondo qué plan de vacunación quiere conocer "si no hay vacunas". "¿Hago un plan de la nada?", le ha reprochado.

Además, ha criticado que el Gobierno de Sánchez "bloqueara la llegada de material desde el principio", que nunca visitara el hospital temporal de Ifema o el nuevo centro Isabel Zendal, pero sobre todo que ha deplorado que se "inventara" un comité de expertos para atacar a Madrid.

La presidenta ha pedido apoyo a Vox para sacar adelante unos Presupuestos de Emergencias, una ayuda que Rocío Monasterio condicionó a reforzar los hospitales, las Universidades y a volver a abrir la hostelería. "No podemos decir que Sánchez nos quiere cerrar y luego cerrar nosotros" y añadió: "Sánchez solo quiere arruinar Madrid y España".

La presidenta de la Comunidad ha anunciado que la semana que viene se reunirá con representantes de la hostelería y el comercio para abordar con ellos "soluciones" por el adelanto del cierre de estos establecimientos desde el lunes de las 22.00 a las 21:00 horas.

Ayuso se ha mostrado muy crítica con el Ejecutivo de Pedro Sánchez al que ha vuelto a echar en cara no hacer antes los test de coronavirus en el aeropuerto de Barajas y le ha exigido "transparencia y eficacia". Ayuso asegura que la nueva variante de la cepa británica "ha cambiado las reglas del juego" que según asegura "se podía haber evitado en gran parte".

Anuncia el reparto de dos mascarillas FFP2 para mayores de 65

Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que la Comunidad de Madrid volverá a repartir de forma gratuita en las farmacias dos mascarillas FFP2 a todos los mayores de 65 años, ante un Gobierno central en el que "no hay nadie al volante" y "un día dicen que no hacen falta y otro que no lo saben".

"Visto que en este Gobierno no hay nadie al volante, un día dicen que no hacen falta, otro día que no lo saben, un día es una gripe y otro días mata más el machismo que el coronavirus" ha sentenciado Ayuso.