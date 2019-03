Críticas a un concejal socialista que bromeó con una frase de Susana Díaz: "Queremos un PZOE ganadó"

El edil socialista en el Ayuntamiento de Madrid Ramón Silva ha pedido disculpas a través de su cuenta en Twitter por realizar durante una intervención en el Comité Regional del PSOE una imitación con acento andaluz de la expresión "PSOE ganador", que suele utilizar la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para aludir al proyecto que debe guiar a los socialistas.

Mis palabras en CR PSOE-M no querían ofender a nadie. Pedí disculpas y las reitero porque me he equivocado. — Ramón Silva (@RamonSilvaB) 5 de marzo de 2017

Silva, considerado afín a Pedro Sánchez, se ha pronunciado así ante las críticas que ha recibido a través de Twitter tras conocerse que en su intervención había puesto acento andaluz a esta expresión, lo que ha sido interpretado por su compañero en el Ayuntamiento Antonio Miguel Carmona, partidario de Díaz, como una "mofa" a su forma de hablar.

El edil, según fuentes presentes en el Comité Regional, ha utilizado la expresión "PZOE ganadó" en su intervención para marcar el acento andaluz. "Mis palabras no querían ofender a nadie. Pedí disculpas y las reitero porque me he equivocado", ha indicado Silva en su cuenta personal de Twitter.

Tras esta intervención, Carmona ha criticado este comentario al entender que estaba "riéndose" de Susana Díaz al "mofarse de su forma de hablar".

"Exijo un respeto y unas disculpas, el acento de este partido es plural y ese acento precisamente nos hizo grandes y nos hará más grandes (...), un respeto a la compañera por un acento que, además, ha hecho grande a este partido y que lo volverá a hacer", ha señalado Carmona.

Por otro lado, varios militantes del PSOE de Andalucía han criticado al edil y le han recriminado su actitud, que algunos calificaban de ofensiva.