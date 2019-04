Bosch: "Creo que las protestas se podrían celebrar en ámbitos que no supongan alguna forma de coacción al tribunal"

El TSJC ha iniciado este lunes el juicio contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por la consulta del 9-N de 2014. Joaquim Bosch, miembro de Jueces para la Democracia ha explicado en Espejo Público que lo que se juzga "son unos hechos que no tienen precedentes en nuestro país. Es la primera ocasión en la que se celebraba una consulta de este tipo y por lo tanto los jueces van a tener que aplicar aquí unas normas penales que no están realmente previstas para este tipo de supuesto, pero que pueden encajar".

Bosch ha considerado que hay indicios para que haya un juicio, "lo cual no significa que los acusados sean condenados" y añade que bajo su opinión "la cuestión jurídica es dudosa porque la desobediencia requiere algo más, requiere una reiteración una actitud de apercibimiento que luego se incumple por quien se desobedece y también quiero remarcar que, se quiera o no se quiera, en última instancia no fue la Generalitat quien organizó la consulta, por tanto el tema jurídicamente me genera dudas, pero para eso está el juicio y el tribunal que tendrá que decidir."

Preguntado por si el apoyo de las personas que han acompañado hasta el TSJC a los catalanes puede suponer una coacción al tribunal. Joaquim Bosch ha defendido: "La libertad de expresión y el derecho de manifestación son derechos básicos en una democracia, pero también la independencia judicial es un valor fundamental y por tanto pienso que desde el respeto que se debe tener a todos los que quieran manifestarse a favor del proceso soberanista este derecho se puede ejercer de una manera que no suponga presiones al poder judicial para dictar una sentencia".

Bosch ha sentenciado diciendo que cree que las "protestas se podrían celebrar en ámbitos temporales y espacios geográficos que no supongan alguna forma de coacción al tribunal que actúa de manera independiente".