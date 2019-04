Borrell, ante la posibilidad de que Sánchez y Torra hablen del referéndum: "¿Por qué no se va a poder hablar de todo?"

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha subrayado que desconoce el orden del día de la reunión que el próximo lunes mantendrán los presidentes del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la Generalitat, Quim Torra, pero cree que ambos dirigentes podrán hablar de todo, incluso del planteamiento de los independentistas de celebrar un referéndum pactado.

Así lo ha puesto de manifiesto a su llegada a la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, donde comparecerán por primera vez como jefe de la diplomacia española para exponer las líneas maestras de su cartera. "¿Por qué no se va a poder a hablar de todo?", ha planteado Borrell cuando se le ha preguntado si coincide con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en que en esa cita del lunes los presidentes pueden hablar "sin cortapisas". No obstante, Sánchez viene advirtiendo que su Gobierno rechaza el referéndum pactado que pide Torra.

El titular de Exteriores ha admitido no tener "ni idea" del orden del día de esa reunión y ni tan siquiera si habrá orden del día. "Me imagino que será un encuentro en el que se plantearán "todas las cosas que cada uno quiera plantear". "No se va a prohibir al señor Torra que diga lo que quiera decir", ha apostillado.

Preguntado sobre la decisión de la Generalitat de poner escoltas a Carles Puigdemont, Borrell ha dicho desconocer si el expresidente catalán los necesita y ha recordado que él es ministro de Exteriores, no de Interior.