Bono: "La magistrada que llamó cabrones a los etarras dijo lo que España piensa"

El presidente del Congreso, José Bono, ha dicho hoy que la magistrada de la Audiencia Nacional Ángela Murillo, que ayer llamó "cabrones" a cuatro etarras acusados del asesinato de un concejal de UPN, se equivocó no apagando el micrófono, pero dijo lo que "toda España piensa".

En una entrevista en ABC Punto Radio, Bono se ha referido a la magistrada que juzga al exjefe de ETA Francisco Javier García Gaztelu, "Txapote", y otros tres etarras por el asesinato del concejal de UPN en Leiza José Javier Múgica en 2001. Ante la actitud impasible de los acusados mientras la viuda prestaba su emotiva declaración, la magistrada comentó: "... y encima se ríen estos cabrones".

El presidente del Congreso de los Diputados ha considerado que Murillo "hizo una cosa muy mal", pero "decir lo que toda España piensa no es lo peor". Bono ha estimado que la magistrada se equivocó no apagando el micrófono, pero "quien se ríe ante una viuda que llora en una declaración la muerte de su marido es exactamente lo que dijo la magistrada, más otra cosa, que es un asesino".

Ha reconocido que hay quien se coge las puntillas de la toga con papel de fumar, pero ha señalado que "no hay que martirizar a una persona que ha dicho lo que toda España piensa", aunque "incorrectamente". Por otra parte, el presidente del Congreso ha afirmado que el anuncio de los "criminales" de ETA de que van a dejar de matar le parece "una magnífica noticia", eso sí, "dada por muy mala gente".

Bono ha dicho que "quien ayer era un criminal, hoy no pasa a ser una persona respetable porque deja de matar", y ha agregado que no ha cambiado nada en su consideración moral, personal, política y social sobre estos criminales, que deben pagar por lo que han hecho. Ha afirmado que los españoles de bien se alegran de que ETA deje de matar y si hay algún español que no se alegra, será probablemente un mal nacido.