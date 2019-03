'El Bigotes' niega haber regalado trajes a los acusados y no responde preguntas

El supuesto cabecilla de la trama Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', ha negado haber regalado trajes a los cuatro imputados inicialmente en la causa que se juzga en Valencia y posteriormente ha renunciado a responder a las cuestiones planteadas por las partes.

Pérez se ha acogido a su derecho a no declarar, al igual que el resto de supuestos cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo (respondió sólo a algunas cuestiones de la defensa), por encontrarse también imputado en otras causas vinculadas a este proceso.

"Me ratifico en mi declaración ante el juez Flors (instructor de la causa), ni mi empresa ni yo nunca hemos regalado ningún traje a los cuatro imputados en esta causa", ha asegurado Pérez, quien ha añadido: "no voy a contestar a ninguna otra pregunta". Su letrada ha solicitado permiso al tribunal para que Pérez pudiese hacer una declaración inicial, requerimiento al que no se han opuesto ni el ministerio fiscal ni la acusación popular.

El letrado de la acusación popular, Virgilio Latorre, ha considerado que si esta manifestación afectaba a los hechos juzgados no podía efectuarse en calidad de imputado, por lo que debería tomársele juramento.

La letrada de Pérez ha manifestado que a su cliente le daba igual la condición en que declarar, mientras que el abogado de Francisco Camps, Javier Boix, ha manifestado que "es el propio declarante, con su asistencia letrada, quien ha de valorar si una manifestación puede ser tenida en cuenta o no en otro procedimiento". El presidente de la sala, Juan Climent, ha accedido a que Pérez realizase dicha manifestación y no se le ha tomado juramento.

Conversaciones pinchadas

'El Bigotes' ha acogido con una sonrisa, un gesto con las cejas y tapándose la boca la parte de la conversación que mantuvo la noche del 21 al 22 de enero de 2009 con el considerado presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, que fue grabada por la Policía, en la que le informa de que el sastre José Tomás está citado a declarar en la Fiscalía Anticorrupción, y en la que además le narra un intento de atraco que acababa de sufrir en la calle Colón de Valencia y que le hizo salir corriendo hasta su casa, situada en las proximidades.

'El Bigotes' inicia la conversación, que se ha reproducido de forma íntegra dos veces en la sala y una tercera de forma parcial, con un saludo a Correa, le hace algún comentario sobre que quiere hablar con él de "un putadón gigantesco" que le ha hecho "la Jordán" con "pac... con el curita" y, en un momento determinado, durante un breve espacio de tiempo no hay intercambio de palabras dado que el testigo se encuentra corriendo mientras se oye una motocicleta de fondo.

"Casi me atracan ahora mismo dos hijos de puta con la moto. Han intentado tirarme el teléfono", dice, al tiempo que subraya que en la calle "no hay ni dios". "Hola, ¿qué tal, buenas coches?", se dirige Alvaro Pérez a otra persona mientras sigue con la conversación.

"¿Te han cogido?, pregunta Correa. "No, me han entrado por detrás", explica 'El Bigotes'. ¿Y tú que has hecho?", le pregunta. "Quitarme, tío. Lo que pasa es que van a dar la vuelta pero me han visto correr. Ya estoy en casa", a lo que su interlocutor contesta: "¡Qué cuidado hay que tener! En fin. Lo siento, macho".