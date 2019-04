Bescansa (Podemos): "Este mismo sábado tenemos que empezar a trabajar por un gobierno alternativo en este país"

La secretaria de Análisis Político y Social de Podemos, Carolina Bescansa, ha pedido al PSOE, en Espejo Público, ponerse a trabajar desde el momento en que Rajoy fracase y ha declarado que "España se encuentra en un cambio de modelo y lo que corresponde es abrir una nueva puerta y entender que el sistema de partidos no va a ser como a sido hasta ahora".

Según Carolina, "la posición de los socialista desemboca en unas terceras elecciones que nadie quiere y tenemos que trabajar en otra dirección". "No tiene sentido decir que no se quiere una cosa y no dar una alternativa", comenta Bescansa.

Ha dicho que quiere ser optimista en que "el PSOE dará voz a la mayoría de las bases que piden un gobierno con Podemos". Por este motivo cree que "tendremos un gobierno distinto en nuestro país, que no incluya las políticas del PP que también defiende Ciudadanos.

Ha dicho que "estamos en una etapa en la que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer". Cree que están más cerca del cambio "aunque hace un año había una ola de ilusión y ahora hay un cansancio en la población".

Sobre el manifiesto que pide un gobierno PSOE-Podemos-Cs dice que no se asume la realidad ya que "C's ha pactado un acuerdo con el PP que consensúa la continuidad de las políticas económicas". Cree que hay otra alternativa y que "hay que abrir el abanico de posibilidades".

Ha manifestado que además de la posibilidad encabezada por el PP, "hay otra que esté encabezada por Podemos y sus confluencias". "Es absurdo creer que la solución esta en la alianza, con partidos que representan elementos diferente". También ha pedido que "todos los actores del arco parlamentario clarifiquen en que lado están".

Al ser preguntada por la manifestación que se produjo este jueves en Venezuela ha dicho que desean que la sociedad venezolana resuelva cuanto antes. Pero también ha dicho que le preocupa que "Venezuela solo aparezca en el marco pre electoral, por lo que parece que empieza a cuajar que vamos a terceras elecciones".