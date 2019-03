Basagoiti niega el saludo al alcalde de San Sebastián "hasta que sus jefes entreguen las armas"

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha negado el saludo al alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre (Bildu), durante la bajada del 'Celedón', que da inicio a las fiestas de Vitoria, y ha comunicado al primer edil de la capital guipuzcoana que no le saludará "hasta que sus jefes entreguen las armas".



Juan Karlos Izagirre ha sido el que se ha dirigido a Basagoiti en la balconada del Ayuntamiento de San Sebastián, con el fin de saludarle, pero el líder de los populares vascos le ha denegado el saludo.



Izagirre le ha preguntado a Antonio Basagoiti que si no le iba a saludar, y el presidente del PP vasco le ha trasladado que no lo hará "hasta que sus jefes entreguen las armas", en referencia a ETA. Ante esta respuesta, el alcalde donostiarra se ha dado la vuelta y se ha ido.