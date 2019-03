Basagoiti no descarta vínculos entre el ascenso de Rubalcaba y la derrota de ETA

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha dicho hoy que no descarta que la proclamación del vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, como candidato a las primarias socialistas esté vinculada a la derrota de ETA y ello sea un valor para el PSOE de cara a las próximas elecciones.

"No niego que el PSOE, que Rubalcaba haga este tipo de cábalas", ha dicho Basagoiti en declaraciones a Onda Cero, pero ha señalado que "eso ya no funciona" porque el tema de ETA "ya no puntúa tanto" al demostrarse que "a ETA, al terrorismo se le puede ganar y se le puede derrotar".

Tras señalar que "habrá que estar muy atentos porque Rubalcaba es capaz de lo mejor y lo peor", Basagoiti ha dicho al ministro del Interior que "si quiere hacer lo mejor" tendrá el apoyo de su partido, pero "si quiere hacer lo peor tendrá que buscar otros socios y podrá acabar siendo la merienda de Batasuna".

Basagoiti ha recordado que el PSOE "ha tenido un resultado especialmente malo en el País Vasco", en las pasadas elecciones del 22 de mayo, y ello se ha debido a "los mensajes dobles que han dado a última hora sobre Bildu".

Preguntado por si las últimas conversaciones entre el PNV y el PSE han sido fructíferas y van a impedir que Bildu ocupe puestos claves en el País Vasco, Basagoiti ha dicho que éstas "no han llegado a ningún puerto" porque "el mapa político vasco ha cambiado" y el "PNV y el PSE ya no suman" porque "hace falta el PP en medio".

Tras asegurar que el PNV "sigue en la misma irresponsabilidad que estuvo en toda la campaña, haciendo el caldo gordo a Batasuna", ha señalado que los nacionalistas "tienen que elegir entre Batasuna y el PSE y el PP".

Ha añadido que se ha creado un monstruo con Batasuna y ahora solo queda actuar con responsabilidad, que es lo mismo que ponerse de acuerdo "nacionalistas, populares y socialistas para hacer un gobierno en los distintos ayuntamientos y diputaciones del País Vasco, diferente a lo que representa el proyecto de Batasuna".

"La realidad es que el PNV tiene que elegir después de estar muy cómodo en los últimos años, acudiendo por las mañanas al consejo de administración de las empresas y por la tarde uniéndose a la independencia de Batasuna", ha puntualizado.