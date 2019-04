Barreiro: "Besteiro tiene 10 imputaciones y ningún expediente y Rita cero imputaciones y expediente abierto"

José Manuel Barreiro, portavoz del Grupo Popular en el Senado, ha reiterado que Rita Barberá no le envió ningún mensaje. "He hablado con ella los últimos días, pero no me ha enviado ningún mensaje", y alude a que quizá se lo envió a algún móvil anterior o hubo algún error en el envío. "Sí hemos hablado a lo largo de estos días, pero no me envió ningún mensaje, sino, lo diría", ha sostenido.

Explica que, tras la apertura del expediente informativo y después de que ella misma declarase que iba a ir voluntariamente a declarar ante el juez, la ha encontrado "tranquila" dentro de una "situación que obviamente es grave y compleja" y fundamental le trasladó "su inocencia" y su "disposición a comparecer ante el juez".

Sobre la apertura del expediente informativo, dice que le parece que "es una posición correcta del partido". "Lo lógico y lo normal es abrir expediente una vez conocido el sumario", ha subrayado.

Por otro lado, ha comparado la actitud de Rita Barberá con la de José Ramón Gómez Besteiro, recordando que el socialista tiene "diez imputaciones" y "no se le ha abierto ningún expediente informativo", mientras que "Rita con cero imputaciones, tiene uno abierto".

Afirma que en este caso "se ha actuado con total naturalidad y claridad".