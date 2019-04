Barberá irá voluntariamente a declarar y afirma no conocer ningún blanqueo

La senadora y exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha señalado en primer lugar que ha querido que su declaración fuera en Valencia. "Comparezco porque ayer se levantó el secreto de sumario del caso Taula y se refiere al presunto blanqueo en el grupo municipal del Ayuntamiento de Valencia", ha dicho, y ha subrayado que "la realidad es el presunto blanqueo".

"No he cometido ningún delito ni hecho ilícito y por tanto no voy a dimitir"

Durante la rueda de prensa, Barberá, tras agradecer a su señoría el ofrecimiento de ir a declarar antes de que la causa se eleve al Tribunal Supremo, ha dicho que "como no puede ser de otra forma, desde el respeto, acepto este ofrecimiento; manifiesto rotundamentemete que colaboraré con la justicica y manifestaré toda la verdad que yo conozco" que es que "no he contribuido a ningún blanqueo de dinero ni he ordenado nunca ningún blanqueo, ni he conocido que huebiera blanqueo, no he tenido conocimiento de caja B en el partido". "Ningún dinero negro proviene de mí".

Barberá ha subrayado que va a "colaborar incondicionalmente" con la justicia, y asegura que no ha cometido "ningún delito ni hecho ilícito y por tanto no voy a dimitir". Preguntada sobre si desde el PP le han pedido que dé un paso atrás, lo ha negado rotundamente y ha indicado que "en todo caso, ha sido al contrario".

Esta intervención se produce horas después del levantamiento del secreto del sumario del caso de blanqueo que afecta al grupo municipal que Barberá encabezó durante 24 años.

En la causa constan como investigados (imputados en la anterior legislación) medio centenar de concejales, exconcejales, asesores y exasesores del partido, además del propio partido, al que el juez ha pedido que designe a un representante procesal que habrá de prestar declaración también en calidad de investigado.

Por otro lado, la senadora ha revelado que está "trabajando para mandar una iniciativa al Senado sobre las filtraciones", ya que, recuerda, "es un delito".

"Me siento mucho más querida y acompañada de lo que ustedes se puedan imaginar"

Sobre el Partido Popular, dice que "está unido y con mucha voluntad de llevar adelante la regenación". Indica que "es el partido que más medidas ha tomado contra la corrupión y está unido detrás de Mariano Rajoy sin ninguna duda". Sobre el presidente del Gobierno ha adelantado que ha hablado con él, pero que no va a revelar las conversaciones mantenidas entre ambos.

La exalcaldesa se ha escudado en que "se suponía que yo tenía que estar en todas partes y saber todo", y señala que "en una empresa grande se delega porque una persona no puede llegar a todo, y en una campaña electoral hay un comité de campaña que es quien se ocupa de la logística en cualquier estamento electoral, y la candidata se ocupa del mensaje político".

Por último, preguntada por si se siente sola en el partido, ha dicho que se siente "mucho más querida y acompañada con mucha más solidaridad de lo que usted se pueda imaginar".