Barreda: "El secretario general lo que no puede hacer es saltarse a la torera nuestra propias normas"

José María Barreda, expresidente de Castilla La Mancha y diputado socialista ha dicho, en referencia a que el Consell Nacional del PSC ratificará la decisión de la ejecutiva del partido de votar 'no' en la investidura de Mariano Rajoy, que puede "entender ese 'no' del PSC a Rajoy" pero "no entiendo, desde el punto de vista democrático, que antes de conocer el resultado dijeran que si no salía lo que ellos querían no lo iban a acatar".

Recuerda "votar implica que hay que aceptar el resultado de la mayoría" y considera que "la consecuencia no puede ser que el PSOE en vez de tener 85 escaños tenga muchos menos", por lo que insta a la "paciencia", la "pedagogía" y la "flexibilidad".

En una entrevista en Espejo Público, Barreda ha explicado que la relación entre PSOE y PSC "es en este momento completamente asimétrica" y "el PSC cuando quiere dice que no hace caso porque son otro partido".

Preguntado porque Pedro Sánchez pueda decir 'no' a la investidura de Mariano Rajoy, Barreda considera que "todos los que han sido miembros de una Ejecutiva o secretario general, lo que no pueden hacer es saltarse a la torera nuestra propias normas", lo que "sería completamente disolvente".

Asimismo, sostiene que ha escuchado a "socialistas vascos" decir que "acatarán la decisión del Comité Federal". No así "Pepe Borrell", que pertenece al PSC y "ha decidido seguir la disciplina del PSC y no la del PSOE". Dice Barreda que "está en su derecho, pero también los demás estamos en nuestro derecho de tomar nota de ese comportamiento": "Es una persona brillante pero en este caso se ha equivocado".

Sobre una posible abstención técnica, dice Barreda que "la decisión del Comité Federal es clara, y habla de que todo el grupo parlamentario se abstendrá en una segunda votación". Además, cree que "aprovechando la minoría de Rajoy" se le podrá "obligar a cambiar muchas leyes que han sido lesivas".

Barreda sostiene que han "desbloqueado una situación institucional insólita" y mantiene que "no se trata de entregar el gobierno a Rajoy, sino de obligarle a cambiar muchas leyes".

El diputado socialista ha recordado que "el PSOE está dispuesto a hacer una oposición útil y eficaz pensando en los intereses de los españoles, y eso no pasa por aprobar los PGE al Partido Popular".

Por último, insiste en que "una de las ventajas de la legislatura es que el PP no podrá hacer lo que venía haciendo desde 2011".