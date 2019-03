Barreda: "Resulta reconfortante ver que la gente quería a Carme Chacón, creo que no fue casualidad que ayer hubiera una tregua"

Desde el corazón, así ha hablado José María Barreda de su compañera y amiga personal Carme Chacón. El expresidente de Castilla la Mancha ha recordado con emoción las ganas de vivir que siempre demostraba la política catalana.

Carme Chacón murió a los 46 años por una cardiopatía congénita. "Cuando nació los médicos a su madre le dijeron que iba a vivir apenas una semana, tal vez unos días. Sin embargo, ella se aferró a la vida con una energía que resultó muy sorprendente. Ella no estaba pensando en la muerte, ella vivía la vida y lo hacía con entusiasmo. Ella no iba de enferma por la vida, al contrario ella era muy vital" ha recordado Barreda.

En la capilla ardiente instalada en la sede de Ferraz los tres candidatos a las primarias socialistas firmaron una tregua en honor a la memoria de Carme Chacón. "Aunque no hay consuelo en estas circunstancias, sí resultaba reconfortante ver que la gente quería a Carma, empezando por los compañeros y compañeras. Yo creo que no fue casualidad que ayer hubiera una tregua en el momento complicado por el que estamos atravesando", dice Barreda.

Tanto Susana Díaz como Pedro Sánchez y Patxi López rindieron homenaje este lunes a Chacón mientras el expresidente del Gobierno, Felipe González aprovechó para lanzar un mensaje al partido para que estos sucesos hagan pensar en "las cosas importantes".

José María Barreda ha señalado que "Felipe no suele dar puntada sin hilo y él quería que se trasladara ese mensaje, y sabe muy bien que la mejor fórmula es no decir nada más".

Preguntado por qué finalmente la capilla ardiente no se instaló en el Congreso, Barreda aclaró que la presidenta de la Cámara, Ana Pastor lo ofreció "con buena voluntad", pero que cuando se comenzó a preparar todo "desde el Congreso empezaron a poner problemas, no querían que sentase un precedente". Barreda ha añadido que desde el PSOE no se quiere "polemizar" con este tema.