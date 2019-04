Baldoví, sobre las negociaciones para formar Gobierno: "Nuestra única línea roja es el PP"

NO HAN DECIDIDO SI APOYARÁN AL PSOE

Joan Baldoví, portavoz parlamentario de Compromís, ha explicado durante una entrevista en Espejo Público que su "única línea roja" para un acuerdo de Gobierno es que el PP no forme parte de él y ha reiterado que su partido no va a firmar "absolutamente nada" con ellos. Del mismo modo, ha confesado que todavía no ha decidido si apoyarán a un posible Gobierno socialista, a expensas del acuerdo que lleguen a proponer y con qué otros actores.