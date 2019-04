Aznar: "El populismo está en las instituciones para dañarlas"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado que cada vez son más los lugares en Europa en los que "el populismo y su degradación de las instituciones consolidan posiciones" y ha alertado de que ese populismo está en las instituciones "para dañarlas" y "para convertir la democracia en una cáscara vacía". Así se ha pronunciado Aznar durante la entrega en Roma del Premio FAES de la Libertad al profesor Giovanni Sartori, uno de los padres fundadores de la Ciencia Política contemporánea y destacado defensor de los valores sobre los que se funda la tradición política liberal occidental.

En su discurso de homenaje, Aznar ha subrayado que "el riesgo del alejamiento entre las instituciones y una opinión pública carente de referencias y de información veraz es muy real y potencialmente destructivo para nuestra forma de vida". "El populismo va transformando la democracia liberal en otra cosa, de apariencia externa semejante, pero de contenido completamente distinto. Trabaja para dos cosas: parecer una democracia y no ser una democracia. Está en las instituciones para dañar las instituciones, para convertir la democracia en una cáscara vacía", ha manifestado el también presidente de la Fundación FAES.

Aznar ha recordado que ya en 2004 Sartori advertía de "un nuevo tipo de 'pensamiento ideológico' ajeno a la realidad" y "de que la gran victoria de la democracia sobre el comunismo estaba siendo desvirtuada por una serie de fracasos poco visibles". "Él vio que estaba por llegar un multiculturalismo militante, ayudado por nuevas formas de pseudo-comunicación política, que buscaba debilitar las bases de nuestras sociedades. Un multiculturalismo de base populista y cara amable que venía a continuar la batalla pendiente de la izquierda radical, y que avanzaría hasta convertirse en una amenaza por la falta de respuesta de sociedades sin voluntad de resistencia y entregadas a la vida despreocupada", ha añadido.

"Todas esas amenazas hoy están ya aquí", ha asegurado Aznar, quien ha manifestado que "muchos de los que pensaban que los análisis de pensadores como Sartori eran fruto de la exageración son los mismos que hoy no dan crédito a la descomposición del proyecto europeo. Los mismos que no se explican el avance del populismo. Los mismos que no saben qué hacer cuando las consecuencias de no tomar en serio los problemas del mundo islámico llegan como drama y como tragedia no ya a nuestras costas sino a las plazas de las ciudades del centro de Europa".

El presidente de FAES, que ha subrayado que "hoy asistimos al mayor nivel de descalificación académica y política a la democracia liberal y sus fundamentos", ha destacado que en este contexto reconocer el testimonio y el magisterio de Sartori es más necesario que nunca. Según ha dicho, para Sartori el camino para la defensa de la democracia comienza con el fomento del conocimiento de sus valores, sus mecanismos y su funcionamiento, aprendiendo a distinguir "qué es y qué no es una democracia".

Además, ha reconocido "su "infatigable empeño por defender la Ciencia Política como ámbito de conocimiento diferenciado" y por "destacar el valor de la política y restaurar su prestigio, porque es parte consustancial de la defensa de los valores liberales y del valor de las instituciones". "Ese compromiso es el que hoy reconocemos con este Premio FAES de la Libertad", ha enfatizado.

El acto de entrega del Premio ha tenido lugar durante una recepción en honor a Sartori ofrecida por el embajador de España en Italia, Javier Elorza, a la que han asistido el exprimer ministro italiano Lamberto Dini; el expresidente de la Cámara de Diputados Gianfranco Fini; el exalcalde de Roma y exministro de Cultura Francesco Rutelli, y varios senadores de la República Italiana, embajadores y académicos, así como el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, y el secretario general de FAES, Javier Zarzalejos, entre otras personalidades.