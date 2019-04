Aznar: “Lleva algún tiempo poner a cada uno en su sito"

El expresidente del Gobierno y de la fundación FAES, José María Aznar, ha asegurado que hay que "aprender a tener paciencia" y confiar en los efectos "clarificadores del tiempo", ya que, según ha recalcado, "lleva algún tiempo poner a cada uno en su sitio".

Aznar ha apelado a este principio, que "vale para la vida en general", durante la inauguración del curso del Instituto Atlántico de Gobierno, acto en el que ha estado acompañado por su esposa y exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, el exministro Josep Piqué, el disidente cubano Guillermo Fariñas y el expresidente de Endesa Manuel Pizarro, entre otros. En su intervención, que ha tenido lugar en la Residencia de Estudiantes, el exjefe del Ejecutivo no ha hecho ninguna mención específica a la situación de bloqueo político que vive España ni al 'caso Gürtel' que se juzga en la Audiencia Nacional.

A su llegada los periodistas han intentado preguntarle sin éxito si está preocupado por la declaración del cabecilla de esa trama de corrupción, Francisco Correa, que ha puesto la etapa de Aznar en el foco de las presuntas irregularidades que se cometieron en los años noventa, con pagos a políticos del PP.

En un momento en que la etapa en la que él lideró el PP está en el foco mediático por Gürtel, ha apelado a la paciencia: "Quienes aman la realidad deben aprender a tener paciencia y confiar en los efectos clarificadores del tiempo. Pero no porque el tiempo dé o quite razones, no porque el tiempo ponga a cada uno en su sitio, y no porque el paso del tiempo sea el mejor juez, sino porque lleva algún tiempo juzgar la historia, poner a cada uno en su sitio y lleva algún tiempo dar y quitar razones".

Aznar también ha aplicado ese axioma para Cuba, poniendo en valor la posición común respecto a la isla que él defendió durante su gobierno con la relación que han inaugurado Barak Obama y Raúl Castro. De hecho, ha llamado a "redoblar esfuerzos" para "alentar los cambios necesarios", proporcionando a sus protagonistas la "mejor formación posible".