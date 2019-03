Aznar: "España necesita una política con mayúsculas"

El expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, ha defendido que España "necesita una gran política nacional escrita, concebida e interpretada con mayúsculas" en un momento en el que "sobran las políticas minúsculas". Así, ha abogado por un "impulso renovador y reformista, heredero de los principios de Cádiz" y fundamentado en tres pilares "básicos": la nación, la Constitución y la libertad.



Durante la presentación en Cádiz del informe 'América Latina. Una agenda de libertad 2012', Aznar también ha señalado que la amplitud de la relación de España con América Latina es un "indicador inequívoco de nuestra propia salud política como país", por lo que considera que "España debe recuperar su vocación atlántica, inconcebiblemente abandonada en estos últimos años" causando un "daño interno y externo que es muy serio y muy profundo".



El presidente de FAES ha resaltado que España debe recuperar esa vocación atlántica "sin aceptar la doble moral que algunos desde Europa han pretendido aplicar en sus relaciones con América Latina".



En este sentido, ha abundado que se quiere para América Latina "el mismo nivel de calidad democrática, el mismo respeto por los derechos humanos, la misma ambición de progreso económico, ambición social, el mismo bienestar y el mismo futuro", aseverando que "no vamos a disculpar allí lo que condenamos aquí; no vamos a conformarnos allí con lo que no es suficiente aquí".