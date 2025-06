Ayuso no usará pinganillos en la Conferencia de Presidentes y saldrá si no le hablan en español

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que no usará los pinganillos que el Gobierno repartirá en la Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en Barcelona. En este encuentra se permitirá por primera vez el uso de lenguas cooficiales con traducción simultánea. "Ya les digo que no me los pienso poner", ha declarado Ayuso en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

La dirigente del Ejecutivo madrileño ha cargado contra el Gobierno central por permitir esta medida. Asegura que el Gobierno está haciendo "provincianismo con el secesionismo catalán" al promover el uso del catalán como herramienta política. "En lugar de defender el español en todos los rincones, lo que hacen es utilizar el catalán, la lengua de los catalanes, para hacer provincianismo", ha denunciado.

Además, Ayuso ha manifestado tener "pocas expectativas" en la reunión convocada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Asegura que estas cumbres "solo sirven para su gloria" pero ha asegurado que acudirá "por coherencia", con el objetivo de "escuchar al resto de presidentes autonómicos" y "por no desairar a los catalanes".

"Todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español, o lo dicen dentro en el mismo idioma o me saldré", ha advertido.

Denunciará varios temas de actualidad

Además de criticar la cuestión lingüística, Ayuso ha adelantado que aprovechará la cita para denunciar varios temas de actualidad. Entre ellos, la gestión de la deuda autonómica, el "caos ferroviario", la "falta de médicos en toda España" y el creciente problema migratorio. Según ha señalado, la responsabilidad de este último recae en el Gobierno central, que "tiene las competencias en gestión de fronteras".

Sobre Cataluña, Ayuso ha sido tajante: "No vamos a permitir que se cree una nación paralegal con el dinero de todos y rompiendo el Estado de Derecho y la Constitución". Ha criticado duramente al Tribunal Constitucional y ha lamentado que, en su opinión, se esté favoreciendo a los secesionistas desde las instituciones del Estado.

"Todo esa mafia será mañana denunciada", ha avisado la presidenta madrileña, en referencia al Ejecutivo y al PSOE. "La Unión Europea tendrá que poner fin a este disparate porque el Legislativo está arrollando al Judicial, porque Sánchez ha roto la separación de poderes y porque la democracia sin ley no es democracia, es una cueva de ladrones", ha subrayado.

Diaz le reprocha a Ayuso

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "desprecio" y "falta de respeto" que proclame que no se pondrá pinganillos en la Conferencia de Presidentes si se permite el uso de las lenguas cooficiales.

"La gente no se merece este trato y le quiero decir algo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, quienes hablamos en galego, en catalán o en euskera que no nos desprecie llamándonos provincianos. Yo soy de provincias y a mucha honra, pero que respeta la ciudadanía de toda España y a esta riqueza que tiene nuestro país", ha lanzado la también vicepresidenta segunda del Gobierno.

