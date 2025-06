"Al fiscal Grinda hay que matarlo": los audios de Cospedal y Villarejo en el pendrive de Leire Díez

Este lunes hemos conocido nuevos audios del pendrive de Leire Díez. 'Libertad Digital' y 'El País' han publicado nueva información que involucra a nuevas personas y relaciones entre políticos, policías y empresarios. Entre los audios más destacados está la conversación entre el excomisario José Manuel Villarejo y la entonces ministra de Defensa y secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal, grabada el seis de julio de 2017.

En esta charla, Villarejo le pide a Cospedal que interceda para cambiar la cúpula policial, que considera que la domina los socialistas porque "los de arriba son del PSOE", insiste el excomisario. Cospedal le responde: "Estoy detrás de las gestiones del Interior y creo que lo vamos a conseguir (...) Creo que está hecha la estructura nueva, y lo de la Guardia Civil igual".

La respuesta del excomisario es avisarle de que "no esperéis a octubre y noviembre" y que aprovechen el verano "porque viene una gorda con los catalanes", haciendo alusión al referéndum del 1-0 que tendría lugar casi tres meses después de esa conversación. Ambos hablan sin tapujos sobre la llamada 'Operación Cataluña' y el papel del fiscal anticorrupción José Grinda.

En la grabación también le comenta a Cospedal que personas cercanas a la ministra de Defensa Margarita Robles, en aquel entonces portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, le habrían ofrecido "resolver sus problemas con la fiscalía" si él denunciaba públicamente que la 'Operación Catalunña' era una maniobra del PP. "¿Margarita Robles te llamó?", pregunta Cospedal. Villarejo aclara que no fue ella directamente, sino un "enlace", quien le propuso: "Si tú estás dispuesto a contar que lo de la Operación Catalunya es una operación del PP, lo de la Fiscalía, eso que tiene Grinda contra ti lo va a quitar y tal".

Pero lo que más ha llamado la atención es cómo la exsecretaria del PP se refiere al fiscal José Grinda, encargado de investigar tramas corruptas en Cataluña. Aquel mes de julio Villarejo estaba siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción, y meses después fue detenido por la presunta comisión de delitos contra los derechos de los trabajadores, cohecho, pertenencia a organización criminal o blanqueo de capitales.

En los audios publicados por 'El País' Cospedal, tras una discusión sobre la situación judicial de Villarejo, suelta la frase: "A Grinda hay que matarlo". El excomisario, por su parte, añade: "Y pedimos que comparezcas en el Congreso y luego después convocamos la moción de censura. Y les digo, no sé de qué me estáis hablando. Has visto cómo he mantenido yo el tema y lo voy a mantener hasta el final".

"Para sacarlo de las alcantarillas"

El material que entregó Leire Díez en Ferraz incluye también conversaciones de otros implicados, como el exmagistrado y abogado Luis José Sáenz de Tejada, que asegura tener información comprometida sobre jueces, políticos y policías. "Allí hay para sacar con una pala. Necesitamos una mínima estructura, algo para empezar a funcionar. Hay para sacarlo de las alcantarillas", publica 'Libertad Digital'.

Además, Sáenz de Tejada afirma que le han dado "auténticas perlas gráficas de jueces, políticos pero vamos con videos y con fotos y muchas de policía también". Con esta prueba desmontaría la coartada de Leire Díez de tener estos audios como información para escribir su libro.

El Partido Popular exige que Pedro Sánchez de la cara y responda a las preguntas de los medios de comunicación tras los episodios que se están viviendo en el panorama político español y sobre todo en relación con Leire Díez. Sobre los audios del excomisario y exsecretaria del partido, los populares le restan importancia porque "esto fue hace ocho años", ha expresado el diputado Borja Sémper, quien añade que "las diferencias son abismales" en relación con los que "estamos teniendo la oportunidad de conocer".

