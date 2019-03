La Audiencia Provincial confirma la imputación de Magdalena Álvarez en el caso de los ERE

La Audiencia de Sevilla ha confirmado la imputación de la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez en el caso de los ERE irregulares al rechazar el recurso que interpuso contra el auto de imputación de la juez Mercedes Alaya.

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla responde así en un auto al recurso que presentó Álvarez contra el escrito en el que Alaya precisaba las razones de la imputación, después de que se rectificara el primer auto de imputación de la juez.

La confirmación se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción apoyara el recurso de la exministra y exconsejera de la Junta de Andalucía Magdalena Álvarez contra la fianza de 29 millones de euros que le impuso la juez Mercedes Alaya en el caso de los ERE fraudulentos.



Fuentes del caso han informado a los periodistas de que la Fiscalía se ha adherido al recurso de Magdalena Álvarez, en coherencia con su posición cuando declaró la imputada y no pidió ningún tipo de caución contra ella. Entonces, la Fiscalía no pidió medidas por considerar que la investigación no estaba terminada y no se podía cuantificar la cantidad presuntamente malversada bajo su mandato.