La Audiencia de Barcelona ordena investigar los crímenes de la Guerra Civil

La Audiencia de Barcelona ha ordenado que se investigue a los mandos de la aviación del Ejército italiano por los bombardeos de 1937 y 1938 contra la población civil catalana en los que murieron cerca de 5.000 personas, después de estimar un recurso de la Asociación AltraItalia, que reúne a los italianos antifascistas que viven en Barcelona.

Así, la Audiencia estima el recurso de apelación presentado por la asociación después de que el Juzgado de Instrucción 28 de Barcelona desestimara las querellas interpuestas por AltraItalia, como acusación popular, y dos por parte de particulares, por hechos ocurridos entre el 3 de febrero de 1937 y el 29 de enero de 1939, cuando hubo ataques contra la población civil que dejaron, según los historiadores, entre 4.700 y 6.000 muertos.

No se concreta identidad de los mandos querellados

La Audiencia considera que la querella recoge un relato fáctico que coincide "con la documentación existente en numerosos archivos históricos oficiales" y que, pese a que no se concreta la identidad de los mandos querellados, la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé esta posibilidad.

La Audiencia argumenta que debe investigarse el caso porque son "hechos reales sobre cuya certeza no cabe la menor duda" y porque la querella no adolece de defectos formales relevantes, además de que considera que no existe la pretendida indeterminación genérica a la que alude el auto recurrido.

Por ello, pide que se averigüe la filiación completa de los presuntos copartícipes -militares y civiles italianos- remitiéndose comisiones rogatorias al Ministerio de Defensa italiano y que se pidan la Fe de Vida y Estado de cada uno, para poderles citar en caso de que sigan vivos, como imputados.



Intervención italiana decisiva en el golpe de estado

La asociación sustenta su denuncia en que la intervención de las tropas italianas y armadas enviadas por Mussolini fueron decisivas para el triunfo del golpe de estado militar de Franco contra un Gobierno democráticamente elegido.

Según la denuncia, del 13 de febrero de 1937 al 29 de enero de 1939 la aviación bombardeó 143 poblaciones causando un mínimo de 4.736 muertos "en el marco de un intervención militar extranjera ilegal, sin que mediara ninguna declaración de guerra por parte de los dos estados implicados".

"Sólo en la ciudad de Barcelona fueron lanzados un millón de kilos en bombas quedando afectados 1.808 edificios", prosigue, explicando la acción de la escuadra formada por 6.000 combatientes y 759 aviones.

Relatos de los querellantes

La querella particular de Anna R. -que ahora tiene 83 años- relata que el 1 de octubre de 1937 tenía ocho años y resultó herida de metralla en la cabeza porque la aviación italiana bombardeó el colegio en el que se encontraba, en la calle Baluard del barrio de la Barceloneta.

"Estaba en el colegio. Una bomba lanzada por la aviación italiana cayó directamente sobre él y los aviones nos ametrallaron. Resulté herida en la cabeza por un trozo de metal. Me llevaron al dispensario más cercano, que estaba colapsado por la cantidad de heridos y muertos", expone Anna R.



El otro querellante, Alfons Cánovas, de 93 años, relata que mataron a su padre, que era estibador en los almacenes generales del comercio del Puerto de Barcelona, en su huerto de la Barceloneta el 19 de enero de 1938.