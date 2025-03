La Audiencia de Badajoz respalda la investigación al hermano de Pedro Sánchez

La Audiencia Provincial de Badajoz entiende que la investigación a David Sánchez no es prospectiva y descarta archivar la causa en la que se investiga al hermano del Presidente del Gobierno. En el auto, los magistrados rechazan el recurso presentado por tres cargos de la Diputación de Badajoz, y avalan la actuación que la jueza, Beatriz Biedma, está llevando a cabo desde junio del pasado año.

"Lo único que hace la instructora es responder motivadamente al por qué, según su parecer, no procede dicho sobreseimiento", argumentan los jueces de la Audiencia Provincial, e inciden en que ese sobreseimiento únicamente se daría cuando "de forma diáfana exista una insuficiencia indiciaria clara". Ese extremo no se cumple para la Audiencia Provincial, ya que sí existen indicios delictivos en el procedimiento. La Audiencia de Badajoz, igualmente, también recuerda que la fase en la que se está desarrollando actualmente el procedimiento "no se enjuicia nada, sólo se investiga".

Además, los magistrados explican que la razón para descartar esta petición de archivo es "obvia", ya que la instrucción "se encuentra en pleno apogeo, pues se han acordado múltiples diligencias de investigación". Por ello, para los jueces de la Audiencia Provincial no es factible "una delimitación" en las imputaciones.

La Audiencia Provincial ya avaló la nueva línea de investigación

Esta resolución llega una semana después de que la propia Audiencia de Badajoz avalara la ampliación de la investigación entorno a David Sánchez. En esta nueva línea de investigación de la jueza pone el foco sobre la contratación de Luis María Carrero, antiguo asesor de Moncloa que acabó trabajando en la Diputación de Badajoz junto a David Sánchez. Hay varios correos entre este exasesor de Presidencia del Gobierno y David Sánchez dando por hecho su futura incorporación a la Diputación antes incluso de que se publicaran las bases para acceder al puesto.

David Sánchez tendrá que volver a declarar como imputado el próximo 25 de abril, a primera hora de la mañana. Ese mismo día también declarará como investigado el propio Luis María Carrero o el director del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz, Manuel Candalija.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com