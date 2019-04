Así fue el ataque en Kabul en el que murieron dos españoles hace un año: "No me gusta un pelo esa gente que hay arriba"

Poco antes de la explosión en el ataque talibán contra una embajada española en Kabul el 11 de diciembre de 2015, uno de los asesinados, Isidro Gabino, 'Gabi' para los compañeros, comienza a sospechar. Dijo: "No me gustan un pelo esa gente que hay allí arriba. Hay dos trabajando y tres que no se lo que están haciendo"



Empiezan las primeras ráfagas y nada se sabe de Jorge García, el otro asesinado por la onda expansiva. Gabi decide salir a por él. Lo recuerda emocionado uno de sus compañeros: "Había que salir a buscar a Jorge y fue él. No salió a nada, ni a pelear. El salió a buscar a Jorge porque desde primera hora estaba desaparecido".



Gabí es alcanzado y herido de muerte.Recuerdan cómo les pidió ayuda. "Estoy en la rueda delantera izquierda del vehículo. Néstor, venid a recogerme, me han dado, me estoy desangrando", cuentan.



Un relato estremecedor que deja claro el arrojo de quienes repelieron durante doce horas y media el ataque terrorista.