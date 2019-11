La Asamblea de Madrid propone la ilegalización de los partidos que atenten contra la unidad de España

La Asamblea de Madrid aprobó una proposición no de ley de Vox para promover la ilegalización de los partidos que atenten contra la unidad de España, gracias al voto favorable de PP y Cs y el rechazo de toda la izquierda (66 síes y 55 noes). La iniciativa insta al Gobierno central a la ilegalización inmediata de aquellos partidos separatistas que atenten contra la unidad de la nación con los instrumentos legales a su alcance o procediendo a las reformas legales que habiliten a ello. También reclama a la Unión Europea que inscriba a los denominados como CDR (Comité para la Defensa de la República), en la lista de organizaciones criminales y terroristas, remitiendo a tal fin expediente con los datos relativos a la investigación judicial seguida por la Audiencia Nacional.

El diputado de Vox Ignacio Arias aseveró durante el debate que es obligado "suspender de inmediato cualquier pago y, en su caso, revocar y ordenar el reintegro de todo tipo de subvenciones o ayudas públicas que pudieran estar percibiendo de cualquier organismo público autonómico, los denominados CDR o cualquier otra asociación u organización que tenga relación directa o indirecta con la misma”. Arias defendió la PNL por “los centenares de imágenes y testimonios que desde hace más de dos años se están produciendo en Cataluña” e indicó que “la culminación de todos los actos violentos, tenencia de sustancias para fabricar explosivos y de armas de guerra era asaltar el Parlamento catalán para que el señor Torra se pudiera atrincherar después de proclamar la República no ofrecen dudas”.

Críticas de todos... votos a favor de PP y Cs

La diputada del PP Yolanda Ibarrola, que recordó a Vox que la Asamblea no es “un foro para hacer campaña”, condenó los sucesos en Cataluña y criticó la “dejación de funciones” del Gobierno del PSOE. Y aunque afirmó que la proposición no de ley está presentada con una redacción “de brocha gorda”, dijo compartir la finalidad de la iniciativa. Por su parte, la diputada de Ciudadanos Araceli Gómez criticó la iniciativa de Vox y señaló que estaba también en el debate “su propia ilegalización por atentar contra el ordenamiento jurídico” al ir contra la igualdad y la discriminación y por llevar iniciativas sin rango de ley a la Asamblea cuando ni siquiera creen en el Estado autonómico”. Pero, dejó claro que, aún no estando de acuerdo con algunas cosas, defenderá porque cree en “la libertad de pensamiento”.

El diputado de Unidas Podemos-IU Jacinto Morano explicó que “no hay ninguna condena judicial” y ni siquiera “una acusación formal” contra los CDR. Además, respecto a la ilegalización de partidos, Morano afirmó que esta PNL se inspira en “una normativa legal de Franco y de Mussolini, por lo que solo tiene un nombre: fascismo”. Pidió a PP y Ciudadanos que “no sigan bailando al sol que toca Vox porque es un son de marchas militares” y destacó que él quiere "derrotar" a sus enemigos políticos pero "no encarcelarlos”. El diputado Más Madrid Pablo Gómez Perpiyà consideró que Vox ha pasado “una línea roja” y dijo que esta iniciativa es un “esperpento político y legal”. A su juicio, el problema es que PP y Ciudadanos “han roto el espíritu” de la Transición al pactar con “las rémoras del franquismo”. "En democracia las leyes las aplican los jueces y los tribunales, y no de forma arbitraria”, destacó. El diputado socialista José Manuel Uribes calificó esta PNL de “improcedente formal y legalmente, no solo por el lugar sino por los valores o los contravalores que esconde”. Defendió que “en una democracia de verdad las ideas no delinquen, salvo que expresen odio; delinquen los hechos, no las palabras. Esta es la grandeza de nuestra democracia constitucional”.