La Asamblea de Madrid debate y vota la moción de censura contra Cifuentes

El Pleno de la Asamblea de Madrid debate y vota este jueves la moción de censura presentada por Podemos contra la presidenta regional, Cristina Cifuentes, que no saldrá adelante al contar sólo con el voto a favor de la formación morada. PP y Ciudadanos votarán en contra y el PSOE-M se abstendrá porque, según ha explicado el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, creen que hay que "censurar" al Ejecutivo madrileño, pero no con una moción con la que "no se resuelve el problema" de la "inercia con anteriores gobiernos" con "acumulados casos de corrupción".

El Pleno ha comenzado con la presentación de la moción, sin límite de tiempo, por parte del secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar. A continuación intervendrá, también sin límite de tiempo, la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, candidata propuesta por la formación morada como alternativa a Cifuentes.

Tras el tiempo de suspensión decretado por la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, podrá intervenir durante 30 minutos un representante de cada grupo parlamentario que lo solicite. En representación de Ciudadanos hablará su portavoz, Ignacio Aguado; de Podemos el secretario general del grupo, Jacinto Morano; del PSOE-M su portavoz adjunto, José Manuel Franco; y del PP el portavoz, Enrique Ossorio.

El candidato propuesto, en este caso Ruiz-Huerta, podrá contestar individualmente o de forma global. A continuación, los representantes de los grupos parlamentarios tendrán derecho a réplica por quince minutos cada uno y cerrará el debate Ruiz-Huerta, nuevamente sin límite de tiempo.

Cifuentes aún no ha decidido si tomará o no la palabra, ya que el Gobierno puede hacerlo en cualquier momento. Finalizado el debate, Adrados suspenderá la sesión y anunciará la hora de la votación, que tendrá lugar mismo.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, asistirá hoy como invitado al Pleno junto al núcleo duro de su ejecutiva: el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique; la portavoz en el Congreso; Irene Montero; y el secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político, Íñigo Errejón. También acudirán otros políticos de Podemos como la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, así como miembros de IU y Equo.