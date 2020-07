Antoni Asunción dice no tener conocimiento de su suspensión de militancia en el PSOE

A día de hoy, Antoni Asunción asegura a la agencia EFE no tener "conocimiento oficial" de la suspensión cautelar de militancia decidida por la dirección federal del PSOE, según información de la cadena SER. Por ese mismo motivo, ha rehusado valorar la iniciativa.

El Partido Socialista habría decidido esa suspensión por cuestionar el proceso de primarias que le impidió disputar a Jorge Alarte la candidatura socialista a la Comunidad Valenciana. Asunción realizó en su día reiteradas declaraciones cuestionando el proceso previo a las primarias y aludiendo al "pucherazo", al "juego sucio" y a supuestas coacciones a militantes.

Estas acusaciones de "juego sucio" y "fraude" por parte de Asunción fueron duramente contestadas y reprobadas por destacados miembros de la dirección nacional del partido como la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, o el vicesecretario general del partido, José Blanco.



Blanco advirtió al ex ministro de que, o demostraba que había existido un 'pucherazo', o tendría un problema -"no todo vale, no todo es gratuito para justificar posiciones que son injustificables", le recordó entonces-, mientras que Pajín le indicó que no iba a consentir este tipo de actitudes en el partido.

El ex ministro ha destacado que un juez de Valencia ha admitido a trámite el pasado 30 de noviembre su denuncia contra la dirección de su partido por vulneración de sus derechos fundamentales.